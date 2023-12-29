Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/12/2023: Angelababy vẫn rất tham vọng phát triển sự nghiệp Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh cố gắng dành thời gian cho con?

2. Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề chỉ xung đột nhỏ, hai người chắc chắn sẽ không gây ra rắc rối về tiền bạc, đến lúc cần phối hợp tuyên truyền vẫn sẽ phối hợp.

1. Fan meeting “Nhất niệm quan sơn” dự kiến tổ chức vào 6/1 tại Hoành Điếm, với sự tham gia của dàn diễn viên Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh...

4. Lâm Nhất có bạn gái, anh ấy vẫn chưa bị "cánh săn ảnh" khui ra vì còn là tiểu sinh đang chờ nổi tiếng.

3. Chu Nhất Long đã từ chối tất cả các kịch bản phim truyền hình trong năm nay, trừ khi kịch bản rất hay, nếu không anh ấy sẽ không nhận lời.

5. Có người nói với Triệu Lệ Dĩnh rằng trẻ con lớn rất nhanh, nếu lỡ lớn lên thì sẽ không bao giờ bù đắp được nên cô sẽ cố gắng dành thời gian cho con.

6. Dương Dung đã có thành tích nhất định khi chuyển sang chính kịch, nhưng không có người nâng đỡ, cô chỉ có thể tiếp tục "dậm chân tại chỗ".

7. Việc Sa Dật tham gia "Vương Bài" mùa này cũng rất thành công và anh ấy được bắt cặp với Thẩm Đằng, anh ấy không hề mệt mỏi chút nào dù phải thức khuya để ghi hình.

8. Dịch Dương Thiên Tỉ trước đây không hút thuốc, anh ấy đã học cách hút thuốc trong quá trình quay phim, nhưng anh ấy không có thói quen hút thuốc.

9. Trương Bích Thần hiện đã có khá nhiều bài hát nhạc phim nổi tiếng, vì vậy cô ấy ngày càng chọn lọc hơn.

10. Angelababy vẫn còn rất tham vọng, không muốn trực tiếp rút lui khỏi thị trường giải trí khổng lồ trong nước, thỉnh thoảng sẽ tạo ra một số chủ đề để tăng cường sự hiện diện của mình.

11. Ban đầu, Vương Sở Nhiên được coi là một trong những nghệ sĩ nữ xinh đẹp nhất thế hệ mới, nhưng tính cách và tính khí thất thường cản trở việc cô có thể nổi tiếng hơn.

12. Lưu Vũ Ninh cảm thấy hơi không vui khi thấy trên mạng ngày nào cũng có nhiều người chỉ trích mình xấu xí, nên có rất nhiều bạn bè đến an ủi.

13. Chuyên gia trang điểm hiện tại của Dương Tử là do Kiều Hân giới thiệu

14. “Khó dỗ dành” tiếp tục rộ tin đồn với dàn diễn viên chính Bạch Kính Đình, Chương Nhược Nam, Trần Hạo Sâm. Đạo diễn: Cù Hựu Ninh (Thơ ngây), khai máy quý 1/2024.

15. Phim của iQiyi "Yêu em là điều tuyệt vời nhất anh từng làm". Diễn viên: Trương Lăng Hách, Từ Nhược Hàm. Biên kịch: Âu Tư Gia (Vụng trộm không thể giấu), đội ngũ sản xuất của “Ngôi sao lấp lánh”, khai máy vào tháng 3.