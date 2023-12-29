Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/12/2023: Angelababy vẫn rất tham vọng phát triển sự nghiệp Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh cố gắng dành thời gian cho con?

Sao quốc tế 29/12/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Fan meeting “Nhất niệm quan sơn” dự kiến tổ chức vào 6/1 tại Hoành Điếm, với sự tham gia của dàn diễn viên Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh...

2. Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề chỉ xung đột nhỏ, hai người chắc chắn sẽ không gây ra rắc rối về tiền bạc, đến lúc cần phối hợp tuyên truyền vẫn sẽ phối hợp.

3. Chu Nhất Long đã từ chối tất cả các kịch bản phim truyền hình trong năm nay, trừ khi kịch bản rất hay, nếu không anh ấy sẽ không nhận lời.

4. Lâm Nhất có bạn gái, anh ấy vẫn chưa bị "cánh săn ảnh" khui ra vì còn là tiểu sinh đang chờ nổi tiếng.

5. Có người nói với Triệu Lệ Dĩnh rằng trẻ con lớn rất nhanh, nếu lỡ lớn lên thì sẽ không bao giờ bù đắp được nên cô sẽ cố gắng dành thời gian cho con.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/12/2023: Angelababy vẫn rất tham vọng phát triển sự nghiệp Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh cố gắng dành thời gian cho con? - Ảnh 1

6. Dương Dung đã có thành tích nhất định khi chuyển sang chính kịch, nhưng không có người nâng đỡ, cô chỉ có thể tiếp tục "dậm chân tại chỗ".

7. Việc Sa Dật tham gia "Vương Bài" mùa này cũng rất thành công và anh ấy được bắt cặp với Thẩm Đằng, anh ấy không hề mệt mỏi chút nào dù phải thức khuya để ghi hình.

8. Dịch Dương Thiên Tỉ trước đây không hút thuốc, anh ấy đã học cách hút thuốc trong quá trình quay phim, nhưng anh ấy không có thói quen hút thuốc.

9. Trương Bích Thần hiện đã có khá nhiều bài hát nhạc phim nổi tiếng, vì vậy cô ấy ngày càng chọn lọc hơn.

10. Angelababy vẫn còn rất tham vọng, không muốn trực tiếp rút lui khỏi thị trường giải trí khổng lồ trong nước, thỉnh thoảng sẽ tạo ra một số chủ đề để tăng cường sự hiện diện của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/12/2023: Angelababy vẫn rất tham vọng phát triển sự nghiệp Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh cố gắng dành thời gian cho con? - Ảnh 2

11. Ban đầu, Vương Sở Nhiên được coi là một trong những nghệ sĩ nữ xinh đẹp nhất thế hệ mới, nhưng tính cách và tính khí thất thường cản trở việc cô có thể nổi tiếng hơn.

12. Lưu Vũ Ninh cảm thấy hơi không vui khi thấy trên mạng ngày nào cũng có nhiều người chỉ trích mình xấu xí, nên có rất nhiều bạn bè đến an ủi.

13. Chuyên gia trang điểm hiện tại của Dương Tử là do Kiều Hân giới thiệu

14. “Khó dỗ dành” tiếp tục rộ tin đồn với dàn diễn viên chính Bạch Kính Đình, Chương Nhược Nam, Trần Hạo Sâm. Đạo diễn: Cù Hựu Ninh (Thơ ngây), khai máy quý 1/2024.

15. Phim của iQiyi "Yêu em là điều tuyệt vời nhất anh từng làm". Diễn viên: Trương Lăng Hách, Từ Nhược Hàm. Biên kịch: Âu Tư Gia (Vụng trộm không thể giấu), đội ngũ sản xuất của “Ngôi sao lấp lánh”, khai máy vào tháng 3.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2023: Nhiều tiền bối trong ngành muốn giới thiệu bạn đời cho Dương Tử, Hồ Ca và Tạ Na chỉ là bạn bè bình thường?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2023: Nhiều tiền bối trong ngành muốn giới thiệu bạn đời cho Dương Tử, Hồ Ca và Tạ Na chỉ là bạn bè bình thường?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2023: Nhiều tiền bối trong ngành muốn giới thiệu bạn đời cho Dương Tử, Hồ Ca và Tạ Na chỉ là bạn bè bình thường?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2023: Nhiều tiền bối trong ngành muốn giới thiệu bạn đời cho Dương Tử, Hồ Ca và Tạ Na chỉ là bạn bè bình thường?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2023: Vương Hạc Đệ và Hứa Khải đang cạnh tranh tài nguyên, Hồ Ca có yêu cầu rất cao đối với các nhân viên làm việc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2023: Vương Hạc Đệ và Hứa Khải đang cạnh tranh tài nguyên, Hồ Ca có yêu cầu rất cao đối với các nhân viên làm việc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ rất khó hợp tác với nhau, Dương Mịch rất coi trọng thành tích của phim 'Hồ yêu'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ rất khó hợp tác với nhau, Dương Mịch rất coi trọng thành tích của phim 'Hồ yêu'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2023: Dương Tử và Lý Hiện có mối quan hệ tốt nhưng không hẹn hò, Châu Kiệt Luân sẽ đóng phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2023: Dương Tử và Lý Hiện có mối quan hệ tốt nhưng không hẹn hò, Châu Kiệt Luân sẽ đóng phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2023: Dương Tử 'mua bài' quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2023: Dương Tử 'mua bài' quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái?

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 2 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 3 giờ 58 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 4 giờ 58 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 28 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều