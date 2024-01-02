Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/1/2024: Triệu Lệ Dĩnh rất phản cảm với việc chồng cũ cùng bạn gái đi đón con, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân độc lập về tài chính sau khi kết hôn?

Sao quốc tế 02/01/2024 11:23

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/1/2024) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng sau sẽ bắt đầu tuyên truyền.

2. Toàn bộ tâm trí của Mã Tư Thuần đều tập trung vào bạn trai hiện tại, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cô ấy sẽ hỏi thăm lịch trình của bạn trai và nói rằng cô ấy sẽ đi cùng anh ấy.

3. Lâm Nhất không xuất thân từ chuyên môn nên kỹ năng diễn xuất cũng không tương xứng, biết mình ở mức nào nên luôn chọn vai nam chính trong các bộ phim thần tượng và không quan tâm tới những chủ đề khác, chỉ cần anh ấy còn trẻ, anh ấy vẫn có thể sống trong vùng an toàn của mình thêm vài năm nữa.

4. Vấn đề dàn diễn viên trong bộ phim truyền hình tiếp theo "Quý nữ" của Trần Đô Linh vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng cô ấy đã quyết tâm tham gia.

5. Sau khi kết hôn, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn độc lập về tài chính, đây là thông tin được chính Phùng Đức Luân công khai thừa nhận. Anh ấy tuy không biết quản lý tài sản nhưng sau khi kết hôn anh ấy cũng không có ý định để Thư Kỳ quản lý tài sản của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/1/2024: Triệu Lệ Dĩnh rất phản cảm với việc chồng cũ cùng bạn gái đi đón con, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân độc lập về tài chính sau khi kết hôn? - Ảnh 1

6. Lưu Thi Thi từng tiếp xúc với bộ phim truyền hình cổ trang "Chưởng tâm", nhưng chỉ một thời gian ngắn.

7. Sau này, Chu Nhất Long khi tham dự sự kiện hay thảm đỏ đều mang theo tác phẩm của mình, nếu như không có tác phẩm sẽ không lộ mặt.

8. Bộ phim mới của Vu Thích đã được lên kế hoạch từ lâu, trong khoảng thời gian này, ngoài việc tham gia một số sự kiện thảm đỏ, phần lớn thời gian là chuẩn bị cho việc quay bộ phim mới.

9. Tân Chỉ Lôi và Địch Thiên Lâm chung sống với nhau đã lâu, thật ra chỉ cần nhà nam không gây chuyện thì chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến bia miệng và duyên qua đường của cô.

10. Triệu Lệ Dĩnh rất phản cảm với việc chồng cũ cùng bạn gái đi đón con, cô đang cố gắng hết sức dành thời gian đi đưa đón con.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/1/2024: Triệu Lệ Dĩnh rất phản cảm với việc chồng cũ cùng bạn gái đi đón con, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân độc lập về tài chính sau khi kết hôn? - Ảnh 2

11. Sau nhiều lần bị chế giễu, Triệu Kim Mạch trở nên hơi tự ti, cảm thấy vẻ ngoài của mình không ổn chút nào.

12. Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân là một trong số ít cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí giữ thái độ khiêm tốn, ổn định và không thích cường điệu hóa mối quan hệ của mình.

13. Mạnh Tử Nghĩa từ chối mọi lời mời tham gia chương trình tạp kỹ liên quan đến Tần Tiêu Hiền.

14. Phong cách trang điểm gần đây của Dương Tử đều có phần trang nghiêm hơn, một nhà tạo mẫu của hoa 85 nào đó hiện đang làm việc cho cô ấy, người này có tay nghề giỏi, đã từng tạo ra vẻ ngoài xuất thần cho hoa 85 nên cô ấy rất tin tưởng đối phương.

15.  "Khom lưng" do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đóng chính dự kiến tháng 2 sang năm phát sóng trên Tencent Video.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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