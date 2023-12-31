Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/12/2023: Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ 'cạch mặt' nhau, Quan Hiểu Đồng chưa muốn kết hôn với Lộc Hàm?

Sao quốc tế 31/12/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nhậm Mẫn biết mọi người đang chế giễu tạo hình của mình trong bộ phim mới nên đã yêu cầu đoàn đội dọn dẹp, ở ngoài đời tính cách của cô khá giống với tiểu công chúa.

2. Dựa án phim cổ trang "Thục cẩm nhân gia": Đạo diễn vẫn là Lý Mộc Qua, nam chính vẫn là Trịnh Nghiệp Thành, không có gì thay đổi cả.

3. Đoàn đội của Cung Tuấn đang đặt cược tất cả vào"Hồ yêu" đóng với Dương Mịch.

4. Dương Tử gần đây đang tiếp xúc với thể loại cổ trang quyền mưu.

5. Quan Hiểu Đồng không có thai với Lộc Hàm, hiện tại cô còn không muốn kết hôn, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp chứ đừng nói đến chuyện sinh con.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/12/2023: Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ 'cạch mặt' nhau, Quan Hiểu Đồng chưa muốn kết hôn với Lộc Hàm? - Ảnh 1

6. Angelababy và Bành Vu Yến từng hợp tác với nhau và mối quan hệ cá nhân của họ không tốt như mọi người tưởng tượng.

7. Đoàn đội của Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo không vừa mắt nhau khiến mối quan hệ giữa hai người hiện tại rất khó xử.

8. Dịch Dương Thiên Tỉ đang độc thân, cậu ấy không có ý định yêu đương, ít nhất là trong 2 năm tới.

9. Nhân viên công tác của Bạch Kính Đình gọi Tống Dật là chị dâu, không hề có ý định tránh gây hiềm nghi.

10. Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/12/2023: Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ 'cạch mặt' nhau, Quan Hiểu Đồng chưa muốn kết hôn với Lộc Hàm? - Ảnh 2

11. Chu Nhất Long gần đây nhiệt độ rất cao, anh ấy lại có con mắt chọn kịch bản, trước đây anh ấy ít khi giao lưu, tụ tập gỡ riêng tư, nhưng hai năm vừa rồi vì để bén rễ trong giới điện ảnh và tạo mối quan hệ tốt đẹp mà đã thay đổi rất nhiều.

12. Rèm ngọc châu sa" do Triệu Lộ Tư là phim cổ trang đại nữ chủ, đoàn làm phim không muốn tìm nam chính có địa vị quá cao nên đã chọn Lưu Vũ Ninh. Ngoài ra, cốt truyện hoàn toàn xoay quanh nữ chính, vai phụ cũng là người mới.

13. Trần Khôn rất cưng chiều con gái nuôi Trương Tịnh Nghi, không ép cô phải đi dự tiệc, tận dụng mọi khả năng giới thiệu tài nguyên cho cô.

14. Chiều cao của Vương Sở Nhiên là 1m72 nhưng khi đứng cạnh Đàn Kiện Thứ, hai người cùng đi giày bệt thì Vương Sở Nhiên vẫn cao hơn anh. Đàn Kiện Thứ công bố chiều cao là 1m74 nhưng trên thực tế chỉ khoảng 1m68.

15. Danh tiếng của Angela Baby bị tổn hại, ngược lại của Huỳnh Hiểu Minh thì lại đang lên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/12/2023: Trịnh Sảng có nguy cơ bị 'trục xuất' khỏi Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại có tài nguyên phim ảnh rất tốt?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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