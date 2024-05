2. Chu Nhất Long quả thực gần đây đang thảo luận hợp tác với Nghê Ni. Mặc dù trước đó hai người hợp tác khá vui vẻ, nhưng xét cho cùng, con đường phát triển hiện tại của hai bên không giống nhau. Vì vậy, sẽ luôn có một số vấn đề trong quá trình đàm phán hợp tác. May mắn thay, cả hai bên đều có thiện chí hợp tác. Kể cả khi có vấn đề xảy ra, cả hai bên cũng sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề.

3. Tỷ lệ đầu và vai của Đường Yên thực sự không đẹp, nên cô thích hợp với trang phục có vai rộng, xử ngực, tay bồng, v.v. Nhưng cô lại bị ám ảnh bởi kiểu áo trễ vai, chúng khiến đầu cô trông to hơn và vai hẹp hơn. Không biết là do thẩm mỹ kém hay do tay nghề của nhà tạo mẫu kém… Cô ấy cao và có nhiều sự lựa chọn nên dễ dàng phát huy tối đa điểm mạnh và tránh điểm yếu của mình. Nhưng không, cô ấy thường xuyên mặc những bộ quần áo rất tẻ nhạt. Vì bộ quần áo xấu xí của Triệu Mặc Sênh nên trong tâm trí tôi cô ấy luôn là đại diện cho việc mặc quần áo xấu.

4. "Hoa nhi và thiếu niên 6" đang trong quá trình chuẩn bị, Ngu Thư Hân đã liên hệ với tổ chương trình và muốn tham gia ghi hình, nhưng sau đó tổ chương trình đã tiếp cận Hứa Tình.