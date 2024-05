Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/5/2024: Bạch Lộc và Dương Tử có khả năng gánh phim, Địch Lệ Nhiệt Ba lo sợ bị so sánh diễn xuất với Dương Tử?

5. Trong giới Cbiz, Bạch Lộc và Dương Tử được đánh giá là hai nữ diễn viên có khả năng gánh phim.

6. Bộ phim có sự hợp tác của Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên có tin rằng chuẩn bị tháng 6/2024 lên đài truyền hình.

7. Công việc của Trần Mục Trì chưa từng bị gián đoạn sau tin hẹn hò với bạn gái hơn tuổi, vẫn luôn không ngừng quay phim.

8. Phim điện ảnh "Anh hùng xuất thiếu niên" của Khương Văn đầu tháng 5 khai máy tại Bắc Kinh, đây là hạng mục anh dùng để nâng đỡ con trai mình.

9. Hoa Thần Vũ quả thực đã tạo tiền lệ khi tổ chức concert vào sáng sớm. Tuy nhiên, kiểu tiền lệ này có rất ít ca sĩ dám làm theo vì sợ nếu xảy ra chuyện thì bên trên có thể điểm danh phê bình.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn hợp tác với đoàn đội từng hợp tác với Dương Tử. Nữ diễn viên lo sợ cư dân mạng so sánh diễn xuất. Tuy cô ấy có ngoại hình xinh hơn Dương Tử nhưng diễn xuất thì yếu hơn hẳn đối phương.

11. Tạo hình trong phim mới "Phượng hoàng đài thượng" của Nhậm Gia Luân bị chê cười. Stylist được công bố chính thức cũng đăng bài nói mình không tham gia vào việc tạo hình cho anh mà đó là tác phẩm của stylist riêng. Từ năm ngoái, anh ấy đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi về mọi mặt, sắp tụt khỏi danh sách nam chính mặc cổ trang đẹp nhất.

12. Trương Tân Thành phải đối mặt với việc "giáng cấp" tài nguyên.

13. Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên thuộc nhan sắc sắc sảo, người tổ chức chương trình thời trang của Gucci đặc biệt sắp xếp cho hai người ngồi cạnh nhau để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh tạp chí sau này. So với bạn tốt của thương hiệu là Điền Hi Vi, nhãn hàng hài lòng với từ trường của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên hơn, thích hai người chung một khung hình, có ý định thăng cấp danh phận cũng không nghĩ đến Điền Hi Vi.

14. Hàn Đông Quân là một trong số những nam diễn viên được người đồng giới yêu thích nhất, thậm chí những người đàn ông đó theo đuổi cách một cách điên cuồng khiến anh phát sợ, chỉ có thể trốn tránh

15. Vương Nguyên chưa bao giờ cai thuốc lá, chỉ có điều bây giờ sẽ để trợ lý đứng canh để đề phòng bị cẩu tử chụp lại.