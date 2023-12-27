Đến 6h sáng 26/12, chồng nhận được tin nhắn từ biệt của vợ trên WhatsApp: "Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau". Anh bị sốc và ngay lập tức chạy về căn hộ ở Grace View Terrace, North Point. Anh tìm thấy vợ không có dấu hiệu của sự sống, trong nhà vệ sinh là than cháy dở.

Theo HK01, đêm trước khi qua đời, Lê Thục Hiền vẫn đăng tải hình ảnh ăn thịt nướng tại nhà với bạn bè. Thời điểm đó cô vẫn ổn.

Thi thể của Lê Thục Hiền hiện được đưa từ bệnh viện tới Nhà xác Công cộng Victoria. Các con của cô lần lượt được đưa vào nhìn mặt mẹ lần cuối và rất bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của mẹ. Con trai lớn của Lê Thục Hiền đã đi làm, con trai thứ hai du học Anh, vừa về Hong Kong tuần trước.

Một nguồn tin cho hay diễn viên bị trầm cảm nhiều năm và thường xuyên đến bệnh viện để điều trị. Gần đây, tình trạng tinh thần của cô rất thất thường, lúc tốt, lúc xấu. Diễn viên Lư Huệ Quang - chồng cũ của Lê Thục Hiền - cho biết hai tuần trước, vợ cũ gọi điện cho anh trò chuyện xoay quanh chủ đề hai đứa con chung. Lúc đó, giọng điệu cô rất bình tĩnh, anh cũng không nhận ra điều gì kỳ lạ.

Lê Thục Hiền kết hôn với một bác sĩ thẩm mỹ năm 2007 và có 2 con trai. Bên cạnh đóng phim truyền hình, cô còn kinh doanh nữ trang. Hồi tháng 3, Lê Thục Hiền cũng góp mặt trong một dự án mới của Đài Viu TV.

Lê Thục Hiền sinh năm 1976, là diễn viên, Á hậu Hong Kong. Cô từng tham gia Hoa hậu châu Á năm 1995 và đoạt Á hậu 1.

Người đẹp bước chân vào làng giải trí với công việc diễn xuất. Cô tham gia nhiều tác phẩm như: Bao Thanh Thiên: Tam thẩm trạng nguyên, Tuyết hoa thần kiếm 1997, Biến sắc long... Trong đó, dự án Người trong giang hồ đóng cùng Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Mạc Văn Úy, Lê Tư... là dự án nổi bật nhất của cô.