Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn

Sao quốc tế 19/09/2023 15:03

Cựu thành viên của TF Gia Tộc - Lưu Chí Hoành đã chính thức công bố sắp kết hôn khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Lưu Chí Hoành và bà xã vừa đã đăng ký kết hôn vào sáng nay, ảnh kết hôn cũng được Lưu Chí Hoành đăng tải trên trang Weibo cá nhân sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội. Thông tin hot hit này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Hoa ngữ. Nhiều người hâm mộ của anh trước đây đã bày tỏ sự bất ngờ đồng thời dành vô số lời chúc phúc cho cặp vợ chồng son.

Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn - Ảnh 1
Lưu Chí Hoành và bà xã vừa đã đăng ký kết hôn vào sáng nay
Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn - Ảnh 2
Ảnh kết hôn cũng được Lưu Chí Hoành đăng tải trên trang Weibo.
Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn - Ảnh 3
Thông tin hot hit này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng.

 Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn - Ảnh 4

Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn - Ảnh 5

Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn - Ảnh 6

Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn - Ảnh 7
Nhiều người hâm mộ của anh trước đây đã bày tỏ sự bất ngờ.

Lưu Chí Hoành sinh năm 2001 tại thành phố Trùng Khánh. Vào cuối năm 2011 tham gia vào trại mùa đông của TF Gia Tộc, và tham gia vào TF Gia Tộc, trở thành thành thực tập sinh mới. Tuy nhiên, vào năm 2016 rút lui khỏi Thời Đại Phong Tuấn, quyết định chỉ làm một học sinh cấp 3 bình thường, không còn dính dáng gì đến ngành giải trí

Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn - Ảnh 8
Lưu Chí Hoành sinh năm 2001 tại thành phố Trùng Khánh.
Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn - Ảnh 9
Vào năm 2016 rút lui khỏi Thời Đại Phong Tuấn, quyết định chỉ làm một học sinh cấp 3 bình thường.

 

Lưu Chí Hoành vừa đón sinh nhật 22 tuổi cách đây vài ngày. Anh cũng là một trong số bạn thân ít ỏi của các thành viên TFBOYS. Nam thực tập sinh lứa đầu từng đồng hành với TFBOYS tại Thời Đại Phong Tuấn ngày nào giờ đã trưởng thành và có gia đình nhỏ cho riêng mình.

 

Thực tập sinh từng đồng hành với TFBOYS Lưu Chí Hoành thông báo kết hôn - Ảnh 10
 Anh cũng là một trong số bạn thân ít ỏi của các thành viên TFBOYS.

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