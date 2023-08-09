Ca khúc 'Ngày mai gặp' của TFBOYS đạt thành tích khủng, cán mốc 1 triệu lượt like sau 3 ngày phát hành

Chỉ sau 3 ngày kể từ khi phát hành, ca khúc "Ngày mai gặp" của TFBOYS đã chính thức đạt mốc 1 triệu lượt like (5/8-7/8). Ca khúc chính thức ra mắt người hâm mộ đúng một ngày trước ngày diễn ra đêm concert "Hẹn ước 10 năm" với sự góp giọng của đầy đủ ba thành viên như một lời hứa hẹn "ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau".

Trong lời bài hát của "Ngày mai gặp" cũng xuất hiện những từ khóa chứa tên những ca khúc khác mà nhóm từng ra mắt như "lần đầu tiên tỏ tình", "đom đóm" , "đứa trẻ không hoàn mỹ", "năm tháng tươi đẹp nhất",...

Nhóm TFBOYS thông báo phát hành ca khúc mới "Ngày mai gặp" vào lúc 10h00 (9h Hà Nội), ngày 5/8/2023

"Ngày mai gặp

Thấy không, đom đóm đang bay trong tim

Wu wu

Ánh sáng, đứa trẻ, không bị dập tắt

Wu wu

Anh sẽ ở đó, em sẽ ở đó, mỗi ngã tư đón gió hát

Tìm thấy nhau

Dùng ký ức để ước hẹn

Ngày mai gặp" - Trích từ ca khúc "Ngày mai gặp"

Ca khúc "Ngày mai gặp" của TFBOYS đạt cán mốc 1 triệu lượt like sau 3 ngày phát hành

TFBOYS (viết tắt của The Fighting Boys, tiếng Việt: Những chàng trai chiến binh), là nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc được thành lập vào ngày 6/8/2013 bởi TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn). Trải qua sự tuyển chọn gắt gao giữa các thực tập sinh, cuối cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chính thức là thành viên của nhóm nhạc.

Kể từ khi ra mắt, chỉ trong vòng 1 năm, TFBOYS đã trở thành một trong những nhóm nhạc nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc với ca khúc "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân". "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân" cũng chính là bài hát đưa 3 sao nhí sinh năm 1999 vang danh toàn châu Á. Trải qua 4 năm hoạt động, TFBOYS đã gặt hái vô số thành công, nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn là thanh xuân của nhiều thế hệ ở các quốc gia lân cận như Việt Nam, Malaysia, Singapore…

TFBOYS (viết tắt của The Fighting Boys, tiếng Việt: Những chàng trai chiến binh), là nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc được thành lập vào ngày 6/8/2013 bởi TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn)

Từ năm 2017, 3 thành viên của TFBOYS theo đuổi con đường solo và các hoạt động cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Như vậy, sau rất nhiều năm, khán giả và người hâm mộ mới có thể được nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đứng chung một khung hình và biểu diễn trên sân khấu trong đêm concert "Hẹn ước 10 năm" vừa được tổ chức tối 6/8 vừa qua của nhóm.