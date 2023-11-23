Thư Kỳ được khen nức nở khi tự tin khoe mặt mộc

Thư Kỳ đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả sau khi đăng tải ảnh mặt mộc.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, diễn viên Thư Kỳ đăng ảnh không trang điểm, đánh kem nền. Mặc dù để lộ một số khuyết điểm nhỏ như đôi mắt quầng thâm, làn da nhiều tàn nhang nhưng gương mặt cô vẫn vô cùng hài hòa, xinh đẹp ở tuổi U50. Diễn viên Thư Kỳ đăng ảnh không trang điểm, đánh kem nền. Làn da nhiều tàn nhang nhưng gương mặt cô vẫn vô cùng hài hòa, xinh đẹp ở tuổi U50. Có thể thấy, Thư Kỳ tự tin khoe những khuyết điểm nhỏ này với mọi người một cách cởi mở và tự tin, không chút lo lắng về ngoại hình của chính mình. Nhiều ý kiến cho rằng, làn da của Thư Kỳ đã chứng minh rằng chỉ cần tỷ lệ phù hợp thì làn da vẫn hoàn hảo ngay cả khi có một số khuyết điểm.

Thư Kỳ tự tin khoe những khuyết điểm nhỏ này với mọi người một cách cởi mở và tự tin, không chút lo lắng về ngoại hình của chính mình. Thư Kỳ sinh năm 1976 lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, thiếu hạnh phúc ở Đài Loan (Trung Quốc). Năm 17 tuổi, Thư Kỳ rời gia đình tới Hong Kong (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội lập nghiệp. Người đẹp từng theo đuổi công việc người mẫu, diễn viên phim "nóng" trước khi trở thành một diễn viên thực thụ. Các dự án phim ảnh như Sắc tình nam nữ, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Gác kiếm, Người vận chuyển, Thời khắc đẹp nhất, Vợ tôi là gangster, Thương thành, Phi thành vật nhiễu, Nhiếp Ẩn Nương… đưa Thư Kỳ trở thành minh tinh hàng đầu Hoa ngữ và nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

Người đẹp từng theo đuổi công việc người mẫu, diễn viên phim "nóng" trước khi trở thành một diễn viên thực thụ. Năm 2016, cô kết hôn với tài tử Phùng Đức Luân, họ duy trì cuộc sống gia đình kín tiếng nhưng rất hạnh phúc suốt 7 năm qua. Đáng tiếc, may mắn chưa mỉm cười với cặp đôi khi họ chưa có con chung sau nhiều nỗ lực. Trong năm 2023, cô chăm chỉ xuất hiện tại các sự kiện thời trang trong nước lẫn quốc tế. Mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân U50 đều khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ ngoài quyến rũ, thần thái chuẩn minh tinh. Vài ngày trước, cô còn lọt top tìm kiếm trên Weibo khi dự sự kiện của một thương hiệu trang sức và đồng hồ cao cấp. Cô chăm chỉ xuất hiện tại các sự kiện thời trang trong nước lẫn quốc tế. Vài ngày trước, cô còn lọt top tìm kiếm trên Weibo khi dự sự kiện của một thương hiệu trang sức và đồng hồ cao cấp.

Vóc dáng sexy khó tin tuổi 49 của Thư Kỳ Thư Kỳ vừa có dịp khoe hình thể gợi cảm trong hai bộ đầm lụa tại một sự kiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-ky-uoc-khen-nuc-no-khi-tu-tin-khoe-mat-moc-632619.html