Thư Kỳ 'gây sốt' với vóc dáng như tượng tạc, trở thành đại sứ thời trang cao cấp ở tuổi U50

Mỹ nhân xứ Đài sở hữu vòng eo thon gọn cùng vóc dáng mảnh mai. Bà xã của Phùng Đức Luân khiến mọi người mê đắm bởi sự đằm thắm, quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành nhưng vẫn phảng phất nét tươi trẻ qua nụ cười tỏa nắng.

Gần chạm ngưỡng 50, Thư Kỳ vẫn duy trì được độ nổi tiếng trong làng giải trí và được công chúng xem như một nữ thần. Cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu trang sức, mỹ phẩm cao cấp. Với một thương hiệu theo đuổi những giá trị bền vững như Bottega Veneta, Thư Kỳ là sự lựa chọn phù hợp cho vị trí Đại sứ toàn cầu.

Thông báo của Bottega Veneta được đưa ra chỉ một tháng sau khi Thư Kỳ tham dự buổi trình diễn Xuân Hè 2024 của thương hiệu ở Tuần lễ thời trang Milan.

Việc Thư Kỳ trở thành đại sứ Bottega Veneta đã khiến nhiều người bất ngờ. Vì tính đến thời điểm hiện tại, cô không có quá nhiều mối liên hệ với thương hiệu. Khi đến Venice làm giám khảo liên hoan phim năm nay, cô diện trang phục của Ralph Lauren và Valentino. Cũng tại Venice, cô tham gia sự kiện thời trang One Night Only do Armani tổ chức. Dịp đầu năm, cô tham gia quay chiến dịch quảng cáo của Michael Kors và Tom Ford Beauty.

Dẫu vậy, có lẽ Bottega Veneta đang muốn đẩy mạnh sức ảnh hưởng ở thị trường Trung Quốc, và một nữ diễn viên tượng đài như Thư Kỳ là lựa chọn an toàn hơn các ngôi sao lưu lượng trẻ tuổi.