Thư Kỳ 'gây sốt' với vóc dáng như tượng tạc, trở thành đại sứ thời trang cao cấp ở tuổi U50

Sao quốc tế 31/10/2023 12:43

Thần thái rạng rỡ cùng vóc dáng gợi cảm của Thư Kỳ khiến cô luôn được khen ngợi mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Thư Kỳ từng theo đuổi công việc người mẫu, diễn viên phim "nóng" trước khi trở thành một diễn viên thực thụ. Các tác phẩm như Sắc tình nam nữ, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Gác kiếm, Người vận chuyển, Thời khắc đẹp nhất, Vợ tôi là gangster, Thương thành, Phi thành vật nhiễu, Nhiếp Ẩn Nương… đưa Thư Kỳ trở thành minh tinh hàng đầu Hoa ngữ và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. 

 

Vài năm gần đây, Thư Kỳ chăm chỉ làm việc. Trong năm 2023, cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế tại nước ngoài. Tháng 9 vừa rồi, cô là một trong những giám khảo của LHP quốc tế Venice (Italy). Trong những lần xuất hiện, mỹ nhân U50 đều khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ ngoài quyến rũ, thần thái chuẩn minh tinh. 

Thư Kỳ 'gây sốt' với vóc dáng như tượng tạc, trở thành đại sứ thời trang cao cấp ở tuổi U50 - Ảnh 1Thư Kỳ 'gây sốt' với vóc dáng như tượng tạc, trở thành đại sứ thời trang cao cấp ở tuổi U50 - Ảnh 2

Mỹ nhân xứ Đài sở hữu vòng eo thon gọn cùng vóc dáng mảnh mai. Bà xã của Phùng Đức Luân khiến mọi người mê đắm bởi sự đằm thắm, quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành nhưng vẫn phảng phất nét tươi trẻ qua nụ cười tỏa nắng. 

Gần chạm ngưỡng 50, Thư Kỳ vẫn duy trì được độ nổi tiếng trong làng giải trí và được công chúng xem như một nữ thần. Cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu trang sức, mỹ phẩm cao cấp. Với một thương hiệu theo đuổi những giá trị bền vững như Bottega Veneta, Thư Kỳ là sự lựa chọn phù hợp cho vị trí Đại sứ toàn cầu.

Thông báo của Bottega Veneta được đưa ra chỉ một tháng sau khi Thư Kỳ tham dự buổi trình diễn Xuân Hè 2024 của thương hiệu ở Tuần lễ thời trang Milan.

Thư Kỳ 'gây sốt' với vóc dáng như tượng tạc, trở thành đại sứ thời trang cao cấp ở tuổi U50 - Ảnh 3Thư Kỳ 'gây sốt' với vóc dáng như tượng tạc, trở thành đại sứ thời trang cao cấp ở tuổi U50 - Ảnh 4Thư Kỳ 'gây sốt' với vóc dáng như tượng tạc, trở thành đại sứ thời trang cao cấp ở tuổi U50 - Ảnh 5

Việc Thư Kỳ trở thành đại sứ Bottega Veneta đã khiến nhiều người bất ngờ. Vì tính đến thời điểm hiện tại, cô không có quá nhiều mối liên hệ với thương hiệu. Khi đến Venice làm giám khảo liên hoan phim năm nay, cô diện trang phục của Ralph Lauren và Valentino. Cũng tại Venice, cô tham gia sự kiện thời trang One Night Only do Armani tổ chức. Dịp đầu năm, cô tham gia quay chiến dịch quảng cáo của Michael Kors và Tom Ford Beauty.

Thư Kỳ 'gây sốt' với vóc dáng như tượng tạc, trở thành đại sứ thời trang cao cấp ở tuổi U50 - Ảnh 6

Dẫu vậy, có lẽ Bottega Veneta đang muốn đẩy mạnh sức ảnh hưởng ở thị trường Trung Quốc, và một nữ diễn viên tượng đài như Thư Kỳ là lựa chọn an toàn hơn các ngôi sao lưu lượng trẻ tuổi.

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