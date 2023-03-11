Mới đây, cư dân mạng không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh nam ca sĩ Tưởng Trí Hào chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Trang Sina đưa tin gần đây, nam ca sĩ Tưởng Trí Hào phát hiện bạo bệnh vào giữa năm 2022. Anh nói bất lực khi nhận bản kết quả xét nghiệm trên tay. Nam ca sĩ ban đầu hoảng loạn, sốc tâm lý và từng nghĩ đến chuyện tự tử. Sau cú sốc, anh lấy lại bình tĩnh và quyết định đối mặt với nó. Căn bệnh hiểm nghèo này cũng từng cướp đi mạng sống của mẹ anh cách đây 6 năm.

"Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ bản thân mắc bệnh giống mẹ, lại còn bị ung thư thời kỳ cuối khi mới 27 tuổi", nam thần tượng chia sẻ sự bàng hoàng.

Suốt 7 tháng qua, Tưởng Trí Hào cho biết anh vật lộn với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần sau khi phát hiện bệnh. Quá trình trị liệu khiến ngoại hình anh ngày càng tàn tạ. Nam ca sĩ khóc nhiều mỗi khi nhìn bản thân trong gương.

"Tôi chưa bao giờ hút thuốc nhưng tôi phải chiến đấu với ung thư ở tuổi 27. Tôi đã thực sự làm việc chăm chỉ, phấn đấu rất nhiều nhưng... Cho phép tôi nói lời tạm biệt mọi người. Hy vọng tất cả đều khỏe mạnh, thế giới không còn ai bị ung thư", anh viết. Nam ca sĩ cũng quyết định dừng mọi hoạt động nghệ thuật để chuyên tâm điều trị. May mắn là gia đình và bạn bè đã kịp thời hỗ trợ tâm lý cho Tưởng Trí Hào, giúp anh có dũng khí chiến đấu với bệnh tật.

Hiện tại, Tưởng Trí Hào vẫn luôn cố gắng duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, giữ sức khỏe để đáp ứng phác đồ điều trị của bác sĩ. Nam ca sĩ hy vọng sự cố gắng của mình sẽ đổi lại được kỳ tích.

Tưởng Trí Hào sinh năm 1996, gia nhập làng giải trí qua chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh xuân có bạn 3 vào năm 2021. Nam ca sĩ được đánh giá triển vọng nhờ giọng hát tốt, ngoại hình sáng với chiều cao 1,83 m nổi bật. Tuy nhiên dịch bệnh bùng phát khiến showbiz đóng băng, anh không có điều kiện ra mắt sản phẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-xuan-co-ban-3-tuong-tri-hao-ung-thu-phoi-giai-oan-cuoi-o-tuoi-27-563512.html