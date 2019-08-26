Thành công không tưởng của những diễn viên từng bị netizen chửi 'hãy cút khỏi làng giải trí'

Sao quốc tế 26/08/2019 16:34

Đang là những ngôi sao hot nhất Cbiz nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch đều đã từng có thời gian bị netizen mắng chửi “hãy cút khỏi làng giải trí”.

Trên con đường sự nghiệp gian nan, những diễn viên nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angela Baby, Viên San San đều từng có giai đoạn bị cộng đồng mạng tẩy chay và yêu cầu đừng hoạt động nghệ thuật nữa.

Viên San San

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Viên San San nổi tiếng qua nhiều tác phẩm của biên kịch tài ba Vu Chính

Viên San San từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách của "biên kịch vàng" Vu Chính. Vậy nhưng trước khi được khán giả chấp nhận, cô đã có quãng thời gian bị cộng đồng mạng yêu cầu rút lui khỏi showbiz. Tuy nhiên, nữ diễn viên họ Viên vẫn mạnh mẽ dùng những tác phẩm của mình để dần chinh phục những khán giả khó tính nhất. Hiện nay dù không còn tham gia diễn xuất nhiều nhưng tên tuổi của cô được rất nhiều người biết đến.

Angela Baby

Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh tham gia làng giải trí với vai trò người mẫu tại Hong Kong. Sau khi hẹn hò với nam diễn viên họ Huỳnh, cô chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang Trung Quốc. Cũng từ đây rất nhiều tài nguyên giải trí đều tìm đến Angela Baby.

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Là diễn viên tay ngang nên diễn xuất của Angela Baby luôn bị đánh giá là một màu

Không được đào tạo bài bản để trở thành diễn viên nhưng Angela Baby vẫn tự tin nhận nhiều kịch bản hay. Thế nhưng, lối diễn xuất một màu của Angela Baby khiến nhiều người ngán ngẩm, thậm chí có antifan còn nói rằng cô "hãy cút khỏi làng giải trí". Đứng trước những lời chê bai, Angela Baby vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và trau dồi thêm khả năng diễn xuất. Hiện cô đang dần được khán giả chấp nhận. 

Dương Mịch

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Dù thành công trong sự nghiệp nhưng cũng có giai đoạn Dương Mịch bị cộng đồng mạng 'xua đuổi'

Những năm gần đây sự nghiệp của Dương Mịch có những bước phát triển vượt bậc. Không những thành công trong diễn xuất, công ty của Dương Mịch cũng phát triển mạnh. Nhiều diễn viên trẻ có năng lực đồng ý ký hợp đồng với công ty của Dương Mịch.

Thành công là vậy nhưng trong sự nghiệp của mình, Dương Mịch từng có giai đoạn khốn đốn bởi những tin đồn ác ý và những lời mắng chửi từ anti-fan. Không ít người muốn Dương Mịch "hãy cút khỏi làng giải trí". Vậy nhưng người đẹp họ Dương vẫn mạnh mẽ vượt qua khó khăn và từng bước xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc.

Triệu Lệ Dĩnh

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Xuất thân nông thôn và học vấn của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh luôn là chủ để được netizen lấy ra để chế nhạo

Dù hiện tại nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành “nữ hoàng rating” của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ nhưng nhiều người vẫn tỏ ra coi thường vì xuất thân nông thôn và học vấn của cô. Những năm tháng mới bước chân vào showbiz, nữ diễn viên họ Triệu thường xuyên đối diện với những lời nhận xét thiếu tích cực từ cộng đồng mạng. Không nản lòng, Triệu Lệ Dĩnh dần dần xây dựng hình ảnh của mình qua từng vai diễn. Đến thời điểm hiện tại cô đã trở thành một trong những cái tên đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Đều từng là nạn nhân của những bình luận ác ý thế nhưng đến thời điểm hiện tại Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angela Baby, Viên San San đều ghi được dấu ấn riêng trong sự nghiệp của mình.

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Sau nhiều ngày mong đợi, fan của diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã chờ được ngày thần tượng của mình chính thức quay trở lại showbiz.

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Từ khóa:   Dương Mịch Angela Baby

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