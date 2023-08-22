Thái Từ Khôn bất chấp sóng gió, lộ hint chuẩn bị trở lại showbiz, sắp tung sản phẩm âm nhạc mới?

Động thái mới của nam ca sĩ khiến nhiều người cho rằng Thái Từ Khôn đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới sau ồn ào gây bão MXH những tháng qua.

Tối hôm qua, Thái Từ Khôn đã bất ngờ đăng tải hình ảnh mới trên tài khoản Instagram. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ cập nhật mạng xã hội sau khi nổ ra lùm xùm vào tháng trước, hashtag "Thái Từ Khôn đăng IG" cũng hạ cánh trên top 1 hot search bảng giải trí sáng nay.

Người xuất hiện trong bức ảnh của Thái Từ Khôn là Choice37 - một nhà sản xuất âm nhạc đến từ công ty YG Entertainment. Trước đây, cả hai cũng từng hợp tác với nhau trong nhiều ca khúc như "Home", "Lover", "Mê", "Hiện Tượng"... Vì vậy, nhiều người cho rằng Thái Từ Khôn đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới.

Ngoài ra, chiếc mũ được Thái Từ Khôn sử dụng trong bức ảnh này cũng đã sold out toàn bộ trên hệ thống cửa hàng. Xem ra độ hot của nam ca sĩ không hề giảm đi quá nhiều so với thời gian trước đây.

Trước đó, thông tin "Thái Từ Khôn ép tình một đêm phá thai" vào nhóm tìm kiếm hot nhất trên Weibo. Cuối tháng 6/2023, tay săn ảnh Giang Tiểu Yến tung bằng chứng, trong đó có đoạn ghi âm, tố cáo ca sĩ có lối sống thác loạn.

Thậm chí nhiều trang MXH còn đưa tin Từ Khôn gặp một cô gái ngoài 20 tuổi tại buổi hát karaoke ở Triều Dương, Bắc Kinh hồi tháng 5/2021. Hai người qua đêm với nhau sau bữa tiệc khiến cô gái mang thai. Thái Từ Khôn yêu cầu bạn tình phá thai. Sau khi hoàn tất thủ tục vào tháng 7/2021, cô được mẹ của ca sĩ bồi thường 500.000 Nhân dân tệ để giấu kín mọi chuyện.

Thái Từ Khôn vẫn giữ im lặng từ đó tới nay. Nam ca sĩ còn vướng thêm nhiều cáo buộc khác như có con với ba phụ nữ, từng quan hệ với trẻ vị thành niên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-tu-khon-bat-chap-song-gio-lo-hint-chuan-bi-tro-lai-showbiz-sap-tung-san-pham-am-nhac-moi-611401.html