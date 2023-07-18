Thái Từ Khôn trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả trong khoảng 1 tháng trở lại đây vì bê bối bắt tình một đêm phá thai, quan hệ với trẻ vị thành niên. Tới tối 15/7, nam ca sĩ tai tiếng đã chính thức lộ diện sau ồn ào trong concert ở Singapore. Ở sự kiện vừa qua, Thái Từ Khôn nghẹn ngào nói lời xin lỗi tới người hâm mộ: 'Xin lỗi vì đã làm cho các bạn cảm thấy lo lắng'. Trước đám đông khán giả, nam nghệ sĩ đã cố kìm nén những giọt nước mắt.

Nam ca sĩ kìm nén nước mắt xin lỗi khán giả

Ngay sau khi chứng kiến động thái mới từ Thái Từ Khôn, netizen đã tỏ ra vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Nhiều khán giả cho rằng, nam ca sĩ đang diễn sâu trước ống kính, có màn xin lỗi đầy giả tạo. Netizen còn yêu cầu Thái Từ Khôn phải gửi lời xin lỗi công khai tới cô C - người nam idol ép phá thai. Bên cạnh đó, khán giả cũng tỏ ra bức xúc vì nam nghệ sĩ chưa có động thái xin lỗi công khai đối với ekip Keep Running. Được biết, đội ngũ sản xuất đã phải làm việc ngày đêm để xóa hình ảnh Thái Từ Khôn trong show. Ngoài ra, việc Thái Từ Khôn vội vã trở lại hoạt động sau bê bối cũng bị netizen lên án gay gắt.