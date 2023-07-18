Thái Từ Khôn chính thức lộ diện sau scandal gây chấn động cả làng giải trí Hoa ngữ.
- Sau bê bối đời tư, concert của Thái Từ Khôn thông báo tạm hoãn dù vừa được thông qua kiểm duyệt
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/7/2023: Tiêu Chiến đang đàm phán hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, Thái Từ Khôn gần đây đã đi gặp bác sĩ tâm lý?
Thái Từ Khôn trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả trong khoảng 1 tháng trở lại đây vì bê bối bắt tình một đêm phá thai, quan hệ với trẻ vị thành niên. Tới tối 15/7, nam ca sĩ tai tiếng đã chính thức lộ diện sau ồn ào trong concert ở Singapore. Ở sự kiện vừa qua, Thái Từ Khôn nghẹn ngào nói lời xin lỗi tới người hâm mộ: 'Xin lỗi vì đã làm cho các bạn cảm thấy lo lắng'. Trước đám đông khán giả, nam nghệ sĩ đã cố kìm nén những giọt nước mắt.
Ngay sau khi chứng kiến động thái mới từ Thái Từ Khôn, netizen đã tỏ ra vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Nhiều khán giả cho rằng, nam ca sĩ đang diễn sâu trước ống kính, có màn xin lỗi đầy giả tạo. Netizen còn yêu cầu Thái Từ Khôn phải gửi lời xin lỗi công khai tới cô C - người nam idol ép phá thai. Bên cạnh đó, khán giả cũng tỏ ra bức xúc vì nam nghệ sĩ chưa có động thái xin lỗi công khai đối với ekip Keep Running. Được biết, đội ngũ sản xuất đã phải làm việc ngày đêm để xóa hình ảnh Thái Từ Khôn trong show. Ngoài ra, việc Thái Từ Khôn vội vã trở lại hoạt động sau bê bối cũng bị netizen lên án gay gắt.
Ồn ào của Thái Từ Khôn nổ ra vào hôm 26/6, khi các blogger Trung Quốc tiết lộ sao nam có tình một đêm, quan hệ với trẻ vị thành niên, ép bạn gái phá thai, để mẹ ruột xúc phạm người tình… Đến đầu tháng 7/2023, giọng ca 25 tuổi mới đưa ra phản hồi. Thái Từ Khôn thừa nhận có yêu đương, xảy ra tình một đêm nhưng bác bỏ chuyện ép người đó phá thai. Nam thần tượng cũng khẳng định người tình của anh không phải là trẻ vị thành niên, bản thân không có hành vi vi phạm pháp luật và nhấn mạnh sẽ truy cứu trách nhiệm với các tài khoản tung tin thất thiệt.
Dù vậy, chia sẻ của Thái Từ Khôn không chiếm lòng tin từ công chúng. Phần lớn dân mạng mắng nam ca sĩ đạo đức suy đồi khác hẳn hình tượng đẹp xây dựng bấy lâu. Thậm chí, nhiều khán giả còn đòi tẩy chay, "cấm sóng" ngôi sao Hoa ngữ này. Kể từ khi lùm xùm nổ ra, ngoài show Keep Running và concert tạm hoãn, thì Thái Từ Khôn còn bị gỡ tên khỏi lễ hội âm nhạc của Tencent, một số nhãn hàng cũng tránh đăng những hình ảnh, thông tin liên quan đến anh...
Sinh năm 1998, Thái Từ Khôn là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón nhất làng giải trí Trung Quốc. Anh nổi tiếng từ khi tham gia chương trình Idol Producer (2018) và giành vị trí cao nhất rồi ra mắt với vai trò thủ lĩnh, center của nhóm Nine Percent. Những năm qua, danh tiếng của Thái Từ Khôn thăng hạng vượt bậc, sở hữu lượng fan hùng hậu, đắt show quảng cáo, tham gia các chương trình ăn khách… được nhiều thương hiệu lớn săn đón, đáng chú ý là vai trò gương mặt đại diện cho Prada.