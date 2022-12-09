Thái Trác Nghiên tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn ở tuổi 40

Sao quốc tế 09/12/2022 07:35

Ở tuổi 40, diễn viên, ca sĩ Thái Trác Nghiên thừa nhận người thân thúc giục cô kết hôn, sinh con. Đồng thời, bản thân cô cũng cân nhắc việc này.

Mới đây, trang Sina đưa tin, Thái Trác Nghiên chia sẻ về cuộc tình với bạn trai Thạch Hằng Thông trên chương trình truyền hình mang tên "Super Trio Series". 

Nữ diễn viên cho biết đang cân nhắc việc kết hôn, sinh con. Cô đắn đo bản thân không cân bằng được công việc và gia đình. Vì vậy, Thái Trác Nghiên vẫn luôn chần chờ khi gia đình hay bạn bè đề cập đến kế hoạch kết hôn. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi luôn suy nghĩ xem có nên bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời hay không. Bản thân tôi sẽ cố gắng để đưa ra quyết định sớm nhất. Tôi cũng đã 40 tuổi rồi".

Thái Trác Nghiên tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn ở tuổi 40 - Ảnh 1

Trước đó, Thái Trác Nghiên từng chia sẻ năm nay sẽ ở Hong Kong đón Giáng sinh và Tết. Gần đây, cô đưa mẹ đi Nhật Bản du lịch, mua sắm. Cô nhận ra sức khỏe sa sút, đi bộ hai ngày khiến cơ thể cô rã rời.

Sau 21 năm hoạt động nghệ thuật, Thái Trác Nghiên tích góp được khối tài sản trị giá hàng triệu USD. Nữ ca sĩ còn đứng tên nhiều bất động sản đắt đỏ tại Hong Kong. Thái Trác Nghiên tiết lộ, cha mẹ hiện thay cô quản lý toàn bộ tài sản cá nhân.

Thái Trác Nghiên tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn ở tuổi 40 - Ảnh 2

Thái Trác Nghiên tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn ở tuổi 40 - Ảnh 3

Về đời tư, cô từng có một đời chồng, hai người chia tay do không hợp quan điểm sống. Sau đó, cô có vài năm hẹn hò nam diễn viên Trần Vỹ Đình. Năm 2017, Thái Trác Nghiên đến với Thạch Hằng Thông. 

Nữ ca sĩ từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam nghệ sĩ Trịnh Trung Cơ. Hiện, cô đang hẹn hò với Thạch Hằng Thông, thiếu gia của một gia tộc giàu có bậc nhất Hong Kong. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2017. Cả hai tâm đầu ý hợp, có chung nhiều sở thích. Nữ ca sĩ chuyển đến sống chung với bạn trai trong căn biệt thự hàng triệu USD từ cuối năm 2019. Gia đình hai bên qua lại như thông gia. Thái Trác Nghiên còn đông lạnh trứng với mục đích sinh con cho Thạch Hằng Thông khi tuổi tác ngày một lớn.

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