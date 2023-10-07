Tạo hình diện hồng y của Ngu Thư Hân, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Mới đây, tạo hình cô dâu của Ngu Thư Hân trong Vĩnh Dạ Tinh Hà đã được tiết lộ khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ loạt ảnh Ngu Thư Hân xinh đẹp rạng rỡ trong bộ đồ đỏ, vẫn với phong cách hoa lá cành nhiều chi tiết, phụ kiện. Tuy vậy, nữ diễn viên trông khá hợp với style này nên không hề có cảm giác rườm rà, khó chịu.

Trong nguyên tác Vĩnh Dạ Tinh Hà, nữ chính Lăng Diệu Diệu có một cảnh làm đám cưới giả với nam phụ Liễu Phất Y. Theo cư dân mạng, tạo hình cô dâu này của Ngu Thư Hân chính là thuộc về phân cảnh đó.

Vĩnh Dạ Tinh Hà khởi quay cho đến nay là 2 tháng, dân tình đã được thưởng thức khá nhiều tạo hình rực rỡ của dàn diễn viên. Tổ phục trang của đoàn làm phim cho tới nay vẫn khiến khán giả hài lòng vì những tạo hình được cho là khá sát với nguyên tác.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại cổ trang. Trong đó, Ngu Thư Hân vai Lăng Diệu Diệu, Đinh Vũ Hề vai Mộ Thanh, Chúc Tự Đan vai Mộ Dao, Dương Sĩ Trạch vai Liễu Phất Y.

Nữ chính Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân) xuyên không trở thành nữ phụ người người ghét bỏ trong tiểu thuyết. Nữ chính phải thực hiện các nhiệm vụ 'khó đỡ' do hệ thống đưa ra. Sau đó, cô vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề) - em trai nữ chính ở thế giới tiểu thuyết

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