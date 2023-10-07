Tạo hình diện hồng y của Ngu Thư Hân, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Sao quốc tế 07/10/2023 09:35

Mới đây, tạo hình cô dâu của Ngu Thư Hân trong Vĩnh Dạ Tinh Hà đã được tiết lộ khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ loạt ảnh Ngu Thư Hân xinh đẹp rạng rỡ trong bộ đồ đỏ, vẫn với phong cách hoa lá cành nhiều chi tiết, phụ kiện. Tuy vậy, nữ diễn viên trông khá hợp với style này nên không hề có cảm giác rườm rà, khó chịu.

Tạo hình diện hồng y của Ngu Thư Hân, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 1Tạo hình diện hồng y của Ngu Thư Hân, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 2

 

Trong nguyên tác Vĩnh Dạ Tinh Hà, nữ chính Lăng Diệu Diệu có một cảnh làm đám cưới giả với nam phụ Liễu Phất Y. Theo cư dân mạng, tạo hình cô dâu này của Ngu Thư Hân chính là thuộc về phân cảnh đó.

Vĩnh Dạ Tinh Hà khởi quay cho đến nay là 2 tháng, dân tình đã được thưởng thức khá nhiều tạo hình rực rỡ của dàn diễn viên.  Tổ phục trang của đoàn làm phim cho tới nay vẫn khiến khán giả hài lòng vì những tạo hình được cho là khá sát với nguyên tác.

Tạo hình diện hồng y của Ngu Thư Hân, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 3

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại cổ trang. Trong đó, Ngu Thư Hân vai Lăng Diệu Diệu, Đinh Vũ Hề vai Mộ Thanh, Chúc Tự Đan vai Mộ Dao, Dương Sĩ Trạch vai Liễu Phất Y.

Nữ chính Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân) xuyên không trở thành nữ phụ người người ghét bỏ trong tiểu thuyết. Nữ chính phải thực hiện các nhiệm vụ 'khó đỡ' do hệ thống đưa ra. Sau đó, cô vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề) - em trai nữ chính ở thế giới tiểu thuyết

Nổi tiếng sau 'Thương Lan Quyết', Ngu Thư Hân vẫn gây tranh cãi, bị dàn diễn viên phụ lấn át vì lý do này

Nổi tiếng sau 'Thương Lan Quyết', Ngu Thư Hân vẫn gây tranh cãi, bị dàn diễn viên phụ lấn át vì lý do này

Màn tái xuất của Ngu Thư Hân trong phim “Vân Chi Vũ" bất ngờ gây tranh cãi, thậm chí bị dàn diễn viên phụ lấn lướt.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nổi tiếng sau 'Thương Lan Quyết', Ngu Thư Hân vẫn gây tranh cãi, bị dàn diễn viên phụ lấn át vì lý do này

Nổi tiếng sau 'Thương Lan Quyết', Ngu Thư Hân vẫn gây tranh cãi, bị dàn diễn viên phụ lấn át vì lý do này

Vừa mới lên sóng, phim của 'tổng tài' Ngụy Minh Triết 'vượt mặt' cả Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân

Vừa mới lên sóng, phim của 'tổng tài' Ngụy Minh Triết 'vượt mặt' cả Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân

Lý do Trương Lăng Hách muốn đóng phim hiện đại với Ngu Thư Hân sau 'Vân Chi Vũ'

Lý do Trương Lăng Hách muốn đóng phim hiện đại với Ngu Thư Hân sau 'Vân Chi Vũ'

Chúc Tự Đan được khen đẹp hơn Ngu Thư Hân, nhan sắc liệu có 'lấn át' được nữ chính trong phim mới?

Chúc Tự Đan được khen đẹp hơn Ngu Thư Hân, nhan sắc liệu có 'lấn át' được nữ chính trong phim mới?

Vì sao fan của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách 'nổi đóa' với diễn biến phim 'Vân Chi Vũ'?

Vì sao fan của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách 'nổi đóa' với diễn biến phim 'Vân Chi Vũ'?

Ngu Thư Hân gây sốt với màn vũ đạo trong MV nhạc phim 'Tứ mộng' của Vân Chi Vũ

Ngu Thư Hân gây sốt với màn vũ đạo trong MV nhạc phim 'Tứ mộng' của Vân Chi Vũ

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 9 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 22 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh