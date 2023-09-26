Nổi tiếng sau 'Thương Lan Quyết', Ngu Thư Hân vẫn gây tranh cãi, bị dàn diễn viên phụ lấn át vì lý do này

Sao quốc tế 26/09/2023 16:36

Màn tái xuất của Ngu Thư Hân trong phim “Vân Chi Vũ" bất ngờ gây tranh cãi, thậm chí bị dàn diễn viên phụ lấn lướt.

Ngu Thư Hân là một trong những gương mặt nữ diễn viên Trung Quốc có danh tiếng tăng cao vượt bậc, sự nghiệp thăng tiến hơn nhờ thành công của một bộ phim - Thương Lan Quyết.

Ngu Thư Hân sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vẫn thu hút được lượng fan nhất định nhờ những vai phụ nhí nhảnh, tinh nghịch. Song, diễn xuất của nữ diễn viên chưa thể chứng minh với một tác phẩm bùng nổ, hay một vai diễn đắt giá. Vì vậy, tên tuổi của Ngu Thư Hân vẫn mờ nhạt cho đến khi “Thương Lan Quyết" lên sóng năm 2022.

Nổi tiếng sau 'Thương Lan Quyết', Ngu Thư Hân vẫn gây tranh cãi, bị dàn diễn viên phụ lấn át vì lý do này - Ảnh 1

Dù vậy, khán giả cho rằng, bộ phim này thành công chủ yếu nhờ vào hình tượng “đại ma đầu" Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ quá ấn tượng, phần còn lại là nhờ kịch bản hấp dẫn. Còn Ngu Thư Hân dù hợp vai Hoa Lan Nhỏ bởi phong cách nhí nhảnh vốn có, nhưng vai diễn của cô bị nhận xét là không có đột phá, mờ nhạt khi đặt cạnh nam chính.

Nổi tiếng sau 'Thương Lan Quyết', Ngu Thư Hân vẫn gây tranh cãi, bị dàn diễn viên phụ lấn át vì lý do này - Ảnh 2

Đến phim “Vân Chi Vũ" vừa phát hành trong tháng 9.2023, Ngu Thư Hân có màn “lột xác" khi vào vai sát thủ Vân Vi Sam, cũng là nữ chính của phim.

Khán giả đánh giá, vai diễn này là sự tiến bộ của Ngu Thư Hân về cả hình tượng và diễn xuất. Không còn thể hiện những nhân vật dễ thương, hình tượng sát thủ lạnh lùng, sắc sảo của Ngu Thư Hân ít nhiều được yêu thích. Nhưng khi có một nhân vật đẹp mắt thì “Vân Chi Vũ" lại gây tranh cãi về kịch bản. Thiết lập nhân vật chính mập mờ, gây ức chế, trong khi tuyến nhân vật phụ lại được tạo điều kiện có nhiều đất diễn đắt giá, với cốt truyện hấp dẫn hơn.

Nổi tiếng sau 'Thương Lan Quyết', Ngu Thư Hân vẫn gây tranh cãi, bị dàn diễn viên phụ lấn át vì lý do này - Ảnh 3Nổi tiếng sau 'Thương Lan Quyết', Ngu Thư Hân vẫn gây tranh cãi, bị dàn diễn viên phụ lấn át vì lý do này - Ảnh 4

Dù được khen diễn xuất tiến bộ nhưng Ngu Thu Hân vẫn bị đặt lên bàn cân so sánh với dàn diễn viên phụ. Không ít người cho rằng, Ngu Thư Hân bị nữ phụ Lư Dục Hiểu lấn át.

Mới đây, trong một cuộc thảo luận trên mạng xã hội Weibo, khán giả bàn luận về “quy luật đóng phim với bạn diễn" của một số diễn viên nữ như Ngu Thu Hân, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lộ Tư. Nếu như Triệu Lộ Tư được đánh giá là diễn viên thường xuyên nổi hơn bạn diễn, Dương Tử là diễn viên giúp cả mình và bạn diễn đều nổi… thì khán giả cho rằng Ngu Thu Hân kém may mắn hơn, khi ở những bộ phim gây tiếng vang (như “Thương Lan Quyết", “Vân Chi Vũ"), bạn diễn đều nổi tiếng hơn cô.

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