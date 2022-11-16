Tài tử Miêu Kiều Vỹ 64 tuổi vẫn được khen vì phong độ và cuốn hút

Sao quốc tế 16/11/2022 20:42

Ở độ tuổi lục tuần, Miêu Kiều Vỹ vẫn được công chúng khen ngợi vì có thần thái cuốn hút và vô cùng phong độ.

Trang On đưa tin, vừa qua Miêu Kiều Vỹ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video ghi lại cảnh anh tập luyện chăm chỉ trong phòng gym. Đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, nam tài tử cũng được khen vì các động tác mạnh, dứt khoát của mình.

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Miêu Kiều Vỹ được khen vì vẫn giữ được phong độ ở tuổi 64 - Ảnh: Internet

Trên Weibo, hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi độ dẻo dai của Miêu Kiều Vỹ và cho biết anh không hề giống một người đã 64 tuổi và thán phục vì anh có thể giữ phong độ tốt sau suốt ngần ấy năm. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng các nghệ sĩ trực thuộc TVB thế hệ trước đều có ý thức tập luyện và nghiêm khắc với bản thân mình.

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Được biết, suốt 2 năm qua, Miêu Kiều Vỹ cùng vợ và các con đã định cư tại Canada. Tại đây, tài tử họ Miêu học võ với một huấn luyện viên MMA nhằm nâng cao thể lực, rèn luyện sức bền bỉ.

Nói đến gia đình Miêu Kiều Vỹ, nam tài tử và vợ là Thích Mỹ Trân đã bên nhau 30 năm và có với nhau 2 mặt con là Miêu Đồng và Miêu Tuấn. Hai người tự nhận là có tính cách trái ngược nhau và thường xuyên cãi vã, nhưng lại không thể sống thiếu đối phương.

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Vợ chồng Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân đã bên nhau 30 năm - Ảnh: Internet

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Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2021, Miêu Kiều Vỹ nói về chuyện tình của mình và bà xã: “Chúng tôi thường xuyên cãi nhau và cả hai đều không cảm thấy tin tưởng vào mối quan hệ này. Chính vì sự trái ngược trong tính cách mà tôi càng quyết tâm giành giật cô ấy. Sau mỗi lần chia tay, chúng tôi luôn quay về bên nhau. Khoảng thời gian cả hai hẹn hò giống như 8 năm chiến tranh khốc liệt”.

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