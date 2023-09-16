Sự thật về cảnh 'ăn dưa muối' kinh điển của 'Hoa phi' Tưởng Hân trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Sau thành công của vai diễn Hoa phi đỏng đảnh, khí chất trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, tên tuổi của Tưởng Hân đã lên một tầm cao mới. Đáng chú ý, cảnh 'ăn dưa muối' kinh điển của nhân vật Hoa phi có những sự thật phía sau ít ai biết.

Sau thành công với vai diễn Hoa phi đỏng đảnh, khí chất trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, tên tuổi của Tưởng Hân đã lên một tầm cao mới. Cô được tạp chí Nam Đô bình chọn là một trong tứ đại mỹ nhân Bắc Kinh năm 2014.

Được biết, ban đầu, Tưởng Hân không phải sự lựa chọn đầu tiên của đạo diễn Trịnh Hiểu Long để vào vai Hoa phi nhưng sau này lại chính là lựa chọn đúng nhất. Đáng chú ý, Tưởng Hân đã vô cùng nhập tâm trong một cảnh quay ‘kinh điển’, không từ bỏ đến mức nôn ói tại chỗ. Theo đó, nhân vật Hoa phi Niên Thế Lan của Tưởng Hân luôn cậy quyền và chiếm lĩnh hậu cung nhưng lại không có con. Liên tục chứng kiến các phi tần khác có long thai, Hoa phi vì quá đau buồn mà thử ăn dưa muối, sau đó nhét vào miệng đầy ắp. Vì nghẹn dưa nên cô nôn ra tất cả rồi bật khóc, vì sau cùng đó cũng không phải cảm giác chân thực của một phụ nữ mang thai.

Được biết, đây chính là cảnh phim khiến Tưởng Hân vô cùng vất vả để thực hiện thành công trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Theo Sina tiết lộ, Tưởng Hân đã thật sự dồn rất nhiều dưa muối vào miệng rồi nôn ra ngay trên phim trường. Dưa muối không chua nhưng khá mặn, vì vậy khiến nữ diễn viên gặp không ít khó khăn. Thế nhưng cô vẫn cứ ăn thật nhiều có thể, chưa có lệnh của đạo diễn thì chưa nôn ra. Đó chính là sự đầu tư của nữ diễn viên dành cho vai diễn Hoa phi khiến ai nấy ấn tượng mạnh. Dù là một trong những cảnh kinh điển của Hoa phi nhưng ban đầu, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã tính bỏ cảnh này đi. Điều này vấp phải sự phản đối và đấu tranh của vợ ông, cũng là đồng biên kịch Vương Tiểu Bình. Trịnh Hiểu Long cho rằng cảnh này không đủ đặc tả nhưng với cương vị là một người phụ nữ, Vương Tiểu Bình khẳng định nó thể hiện sâu sắc tâm trạng chua chát của Hoa phi. Sau cùng, 'nhà là phải có nóc', đạo diễn Chân Hoàn Truyện quyết định giữ lại cảnh này. Cộng thêm nỗ lực nhập vai của Tưởng Hân, cảnh ăn dưa của Hoa phi đã trở thành dấu ấn đậm nét, đồng thời giúp tính cách của vị phi tần được Ung Chính sủng ái nhất trở nên rõ ràng và đa chiều hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-ve-canh-an-dua-muoi-kinh-dien-cua-hoa-phi-tuong-han-trong-hau-cung-chan-hoan-truyen-616737.html