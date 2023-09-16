Sự thật về cảnh 'ăn dưa muối' kinh điển của 'Hoa phi' Tưởng Hân trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Sao quốc tế 16/09/2023 14:07

Sau thành công của vai diễn Hoa phi đỏng đảnh, khí chất trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, tên tuổi của Tưởng Hân đã lên một tầm cao mới. Đáng chú ý, cảnh 'ăn dưa muối' kinh điển của nhân vật Hoa phi có những sự thật phía sau ít ai biết.

Sau thành công với vai diễn Hoa phi đỏng đảnh, khí chất trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, tên tuổi của Tưởng Hân đã lên một tầm cao mới. Cô được tạp chí Nam Đô bình chọn là một trong tứ đại mỹ nhân Bắc Kinh năm 2014.

Sự thật về cảnh 'ăn dưa muối' kinh điển của 'Hoa phi' Tưởng Hân trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Ảnh 1

Được biết, ban đầu, Tưởng Hân không phải sự lựa chọn đầu tiên của đạo diễn Trịnh Hiểu Long để vào vai Hoa phi nhưng sau này lại chính là lựa chọn đúng nhất. Đáng chú ý, Tưởng Hân đã vô cùng nhập tâm trong một cảnh quay ‘kinh điển’, không từ bỏ đến mức nôn ói tại chỗ.

Theo đó, nhân vật Hoa phi Niên Thế Lan của Tưởng Hân luôn cậy quyền và chiếm lĩnh hậu cung nhưng lại không có con. Liên tục chứng kiến các phi tần khác có long thai, Hoa phi vì quá đau buồn mà thử ăn dưa muối, sau đó nhét vào miệng đầy ắp. Vì nghẹn dưa nên cô nôn ra tất cả rồi bật khóc, vì sau cùng đó cũng không phải cảm giác chân thực của một phụ nữ mang thai.

Sự thật về cảnh 'ăn dưa muối' kinh điển của 'Hoa phi' Tưởng Hân trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Ảnh 2

Được biết, đây chính là cảnh phim khiến Tưởng Hân vô cùng vất vả để thực hiện thành công trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Theo Sina tiết lộ, Tưởng Hân đã thật sự dồn rất nhiều dưa muối vào miệng rồi nôn ra ngay trên phim trường. Dưa muối không chua nhưng khá mặn, vì vậy khiến nữ diễn viên gặp không ít khó khăn. Thế nhưng cô vẫn cứ ăn thật nhiều có thể, chưa có lệnh của đạo diễn thì chưa nôn ra. Đó chính là sự đầu tư của nữ diễn viên dành cho vai diễn Hoa phi khiến ai nấy ấn tượng mạnh.

Dù là một trong những cảnh kinh điển của Hoa phi nhưng ban đầu, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã tính bỏ cảnh này đi. Điều này vấp phải sự phản đối và đấu tranh của vợ ông, cũng là đồng biên kịch Vương Tiểu Bình. Trịnh Hiểu Long cho rằng cảnh này không đủ đặc tả nhưng với cương vị là một người phụ nữ, Vương Tiểu Bình khẳng định nó thể hiện sâu sắc tâm trạng chua chát của Hoa phi.

Sự thật về cảnh 'ăn dưa muối' kinh điển của 'Hoa phi' Tưởng Hân trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Ảnh 3

Sau cùng, 'nhà là phải có nóc', đạo diễn Chân Hoàn Truyện quyết định giữ lại cảnh này. Cộng thêm nỗ lực nhập vai của Tưởng Hân, cảnh ăn dưa của Hoa phi đã trở thành dấu ấn đậm nét, đồng thời giúp tính cách của vị phi tần được Ung Chính sủng ái nhất trở nên rõ ràng và đa chiều hơn.

'Hoa Phi' Tưởng Hân trở lại phim cổ trang với Vũ Canh Kỷ sau 7 năm vắng bóng, tạo hình đầy thần thái khiến dân tình phấn khích

'Hoa Phi' Tưởng Hân trở lại phim cổ trang với Vũ Canh Kỷ sau 7 năm vắng bóng, tạo hình đầy thần thái khiến dân tình phấn khích

Mới đây, ekip phim đã tung ra poster nhân vật của ‘Hoa Phi’ Tưởng Hân. Khán giả phấn khích trước nhan sắc và thần thái 'Hoa phi' năm nào đã chính thức trở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Tưởng Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Hoa Phi' Tưởng Hân trở lại phim cổ trang với Vũ Canh Kỷ sau 7 năm vắng bóng, tạo hình đầy thần thái khiến dân tình phấn khích

'Hoa Phi' Tưởng Hân trở lại phim cổ trang với Vũ Canh Kỷ sau 7 năm vắng bóng, tạo hình đầy thần thái khiến dân tình phấn khích

'Hoa Phi' Tưởng Hân khoe nhan sắc đằm thắm, trẻ trung như thiếu nữ dù đang ở ngưỡng 40

'Hoa Phi' Tưởng Hân khoe nhan sắc đằm thắm, trẻ trung như thiếu nữ dù đang ở ngưỡng 40

Ác nữ Hoa Phi của Chân Hoàn Truyện trở lại đình đám: Dậy sóng màn ảnh nhưng bị chê phát tướng, bị nữ phụ lấn lướt

Ác nữ Hoa Phi của Chân Hoàn Truyện trở lại đình đám: Dậy sóng màn ảnh nhưng bị chê phát tướng, bị nữ phụ lấn lướt

Ý nghĩa hình xăm đôi trên cổ chân của vợ chồng mỹ nhân Chân Hoàn Truyện gây sốt cộng đồng mạng

Ý nghĩa hình xăm đôi trên cổ chân của vợ chồng mỹ nhân Chân Hoàn Truyện gây sốt cộng đồng mạng

Thị đế Lý Thiên Trụ bị 'lừa' đóng vai thái giám trong Chân Hoàn Truyện mà không biết kịch bản

Thị đế Lý Thiên Trụ bị 'lừa' đóng vai thái giám trong Chân Hoàn Truyện mà không biết kịch bản

Mỹ nhân 'Chân Hoàn Truyện' khoe ảnh hạnh phúc sau tin đồn bị chồng bạo hành

Mỹ nhân 'Chân Hoàn Truyện' khoe ảnh hạnh phúc sau tin đồn bị chồng bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 14 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau