Son Ye Jin lần đầu lộ diện công khai trước truyền thông hậu sinh con, vóc dáng mẹ bỉm ra sao khiến fan không khỏi xuýt xoa?

Sao quốc tế 04/07/2023 09:35

Sau khi thông báo mang thai, Son Ye Jin hạn chế xuất hiện, tập trung dưỡng thai. Cho đến mới đây, sáng 4/7, Son Ye Jin lần đầu lộ diện trước truyền thông hậu sinh con.

Ngày 27/11/2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đã chào đón con trai đầu lòng sau đám cưới thế kỉ. Rất đông người hâm mộ đã để lại lời chúc phúc cho gia đình nhỏ của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Son Ye Jin lần đầu lộ diện công khai trước truyền thông hậu sinh con, vóc dáng mẹ bỉm ra sao khiến fan không khỏi xuýt xoa? - Ảnh 1
Ngày 27/11/2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đã chào đón con trai đầu lòng sau đám cưới thế kỉ

Sau khi thông báo mang thai, Son Ye Jin hạn chế xuất hiện, tập trung dưỡng thai. Hyun Bin chứng tỏ anh là ông bố chiều con số 1 khi mua xe nôi siêu sang giá 24,8 triệu đồng, đồng thời cân nhắc lịch ra nước ngoài quay phim để ở bên chăm sóc Son Ye Jin lâm bồn.

Son Ye Jin lần đầu lộ diện công khai trước truyền thông hậu sinh con, vóc dáng mẹ bỉm ra sao khiến fan không khỏi xuýt xoa? - Ảnh 2
Cho đến mới đây, sáng 4/7, Son Ye Jin lần đầu lộ diện trước truyền thông hậu sinh con

Cho đến mới đây, sáng 4/7, Son Ye Jin lần đầu lộ diện trước truyền thông hậu sinh con. Cô có mặt tại sân bay Incheon để khởi hành đi Pháp, tham dự show diễn thời trang của thương hiệu cô làm đại sứ. Ngay lập tức, sự xuất hiện của nữ diễn viên đã chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ.

Son Ye Jin lần đầu lộ diện công khai trước truyền thông hậu sinh con, vóc dáng mẹ bỉm ra sao khiến fan không khỏi xuýt xoa? - Ảnh 3
sự xuất hiện của nữ diễn viên đã chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ

Đặc biệt, bà xã xinh đẹp của Hyun Bin khiến fan xuýt xoa với sắc vóc nuột nà, gương mặt trẻ trung sau sinh. Cùng với mái tóc ngắn khiến diện mạo Son Ye Jin thêm khác lạ. Nữ diễn viên vẫn giữ nụ cười ngọt ngào và rạng ngời khi xuất hiện trước truyền thông.

Son Ye Jin lần đầu lộ diện công khai trước truyền thông hậu sinh con, vóc dáng mẹ bỉm ra sao khiến fan không khỏi xuýt xoa? - Ảnh 4
Bà xã xinh đẹp của Hyun Bin khiến fan xuýt xoa với sắc vóc nuột nà, gương mặt trẻ trung sau sinh

Trước đó, Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức hôn lễ hồi tháng 3, sau đó sang Mỹ hưởng tuần trăng mật. Đôi nghệ sĩ công khai yêu nhau hồi tháng 1/2021.

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