Son Ye Jin lần đầu lộ diện công khai trước truyền thông hậu sinh con, vóc dáng mẹ bỉm ra sao khiến fan không khỏi xuýt xoa?

Ngày 27/11/2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đã chào đón con trai đầu lòng sau đám cưới thế kỉ. Rất đông người hâm mộ đã để lại lời chúc phúc cho gia đình nhỏ của Hyun Bin và Son Ye Jin.



Ngày 27/11/2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đã chào đón con trai đầu lòng sau đám cưới thế kỉ

Sau khi thông báo mang thai, Son Ye Jin hạn chế xuất hiện, tập trung dưỡng thai. Hyun Bin chứng tỏ anh là ông bố chiều con số 1 khi mua xe nôi siêu sang giá 24,8 triệu đồng, đồng thời cân nhắc lịch ra nước ngoài quay phim để ở bên chăm sóc Son Ye Jin lâm bồn.