SỐC: Xuất hiện thông tin nam diễn viên 'Ngự Giao Ký' bạo hành vợ đang mang thai

Sao quốc tế 27/08/2022 14:30

Vợ Vương Đông cho biết chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần khi sống với người chồng vũ phu.

Ngày 27/8, Sina đưa tin vợ Vương Đông đăng tải video nam diễn viên đánh đập cô dã man trong thời gian chung sống. Cô cho biết cơ thể bầm dập và tâm lý bất ổn sau khi chịu trận đòn roi.

Trong clip, tài tử Ngự giao ký bóp cổ, dùng chân đá vào người và lăng mạ vợ khi xảy ra mâu thuẫn. Đáng nói thời điểm này, vợ Vương Đông đang mang thai.

Vụ việc ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán, tìm kiếm hot nhất mạng xã hội Weibo. Netizen liên tục công kích nam diễn viên và yêu cầu anh phải giải thích những hành động không chừng mực trên.

Trước sức ép dư luận, Vương Đông lên tiếng xin lỗi. Anh thừa nhận hành vi đánh vợ của mình. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết video chưa phản ánh đúng sự thật đằng sau cuộc hôn nhân của anh.

SỐC: Xuất hiện thông tin nam diễn viên 'Ngự Giao Ký' bạo hành vợ đang mang thai - Ảnh 1
Vương Đông - Ảnh: Internet

Theo Vương Đông, thời gian qua, anh bị vợ dùng video nói trên giày vò và đe dọa phá hủy sự nghiệp nghệ thuật. Hiện, Vương Đông đã nhờ luật sư giải quyết vấn đề pháp lý liên quan với vợ.

Tuy nhiên, về phía cô vợ của nam diễn viên cô cho rằng Vương Đông có ý muốn chiếm đoạt tài sản của cô để về chung sống hạnh phúc với vợ cũ. 

"Tiền anh ta kiếm được không đủ mua sữa cho con. Anh dùng 1.500 USD để lấy quyền sở hữu căn nhà mà chẳng góp một đồng với mẹ tôi. Tôi từng nghĩ anh ta quay đầu khi trở về, nhưng lại hành xử đáng khinh hơn và bày ra mưu chiếm đoạt tài sản của tôi. Vương Đông thật không biết xấu hổ khi đối xử bạc bẽo với vợ con", vợ nam diễn viên bức xúc.

Vương Đông sinh năm 1978, là người mẫu kiêm diễn viên. Anh đắt show làm mẫu ảnh nhờ vẻ ngoài phong trần, điển trai. Vương Đông từng diễn xuất trong các phim như Tương dạ, Ngọc lâu xuân, Thượng thực, Bạo phong nhãn, Sơn hà lệnh, Linh lung, Sở Kiều truyện. Gần đây, anh có vai diễn Tiên sư gây chú ý trong Ngự giao ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân đóng chính).

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