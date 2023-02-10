Sốc: Vương Lệ Khôn bị người dân đòi tiền ngay giữa phố đông người

Sống sung sướng nhờ vào số tiền lừa đảo của chồng, Vương Lệ Khôn nhận phải nhiều sự chỉ trích từ phía netizen xứ Trung.

Mới đây theo một số trang báo uy tin xứ Trung đã đưa tin 46 hộ dân bị chồng doanh nhân của Vương Lệ Khôn lừa đảo sạch tiền đã đến trước cửa văn phòng đại diện của nữ diễn viên để yêu cầu cô khắc phục hậu quả thay bạn đời. Với việc là vợ nên người dân cho rằng cô cũng phải có trách nhiệm trong vụ việc trên.

"Việc phải đòi nợ như thế này là cực chẳng đã", một nạn nhân lớn tuổi nói với cánh phóng viên. Cũng theo bài viết, đa số nạn nhân bị chồng Vương Lệ Khôn lừa tiền đều ở độ tuổi trung niên hoặc người cao tuổi. Đáng nói số tiền họ bị lừa cực khủng lên đến hàng triệu USD.

Vương Lệ Khôn - Ảnh: Internet

Đối mặt với cáo buộc cố ý bao che để hưởng lợi kinh tế từ vụ lừa đảo của chồng doanh nhân, đến nay Vương Lệ Khôn và văn phòng làm việc vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Một số nguồn tin cho biết nữ diễn viên có tham gia sử dụng số tiền phi pháp mà chồng kiếm được. Hiện tại, căn biệt thự 47 triệu NDT ( 6,7 triệu USD ), xe Rolls-Royce Phantom giá 1,4 triệu USD dưới tên của Vương Lệ Khôn đã bị đóng băng để điều tra. Cô cũng bị cảnh sát lấy lời khai. 163 tiết lộ nữ diễn viên đang tìm cách ly hôn để cứu vãn danh tiếng và sự nghiệp.

Cuộc sống của cô nàng đang bị đảo lộn hoàn toàn sau những cáo buộc liên quan đến vợ chồng cô - Ảnh: Internet

Hiện tại, chồng của Vương Lệ Khôn đã bị bắt để điều tra. Người đàn ông được cho là đã dựa vào nhu cầu muốn mua nhà gần trường học tốt của các bậc phụ huynh để thực hiện hành vi lừa đảo. Số lượng nạn nhân lên tới 200 người.

Vương Lệ Khôn, là nữ diễn viên người Trung Quốc được biết đến qua các bộ phim truyền hình như Thất kiếm hạ Thiên Sơn, Mỹ nhân tâm kế, Thanh niên Bắc Kinh, Thương hoa, Thanh manh, Hoa lưỡng sinh, Vượt đại dương đến gặp anh, Vũ động càn khôn; cũng như phim điện ảnh Tiền nhiệm công lược, Có một nơi chỉ chúng ta biết và ...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-vuong-le-khon-bi-nguoi-dan-oi-tien-ngay-giua-pho-ong-nguoi-554655.html