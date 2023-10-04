Sốc với khoảnh khắc chung khung hình của "Tứ Đại Thiên Vương" Hong Kong đình đám một thời

Trong bức ảnh được lan truyền, cả 4 nam thần đều giữ được vẻ ngoài phong độ bảnh bao, cho dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Dàn mỹ nam diện áo sơ mi, áo thun trắng, thắt cà vạt tối màu.

Thời gian vừa qua, cư dân mạng đã lan truyền ảnh chụp chung khung hình của "Tứ đại Thiên Vương" Hong Kong. Dù đã bước qua thời hoàng kim, nhưng 4 ngôi sao đình đám thuộc "Tứ đại Thiên Vương" gồm Trương Học Hữu, Lê Minh, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ đáng mơ ước.

Hiện vẫn chưa thể xác nhận thời điểm chụp bức ảnh, song khi nhìn vẻ ngoài của 4 ngôi sao đình đám, người hâm mộ suy đoán khoảnh khắc này được ghi lại cách đây khá lâu.

Ngoài ra, trên tay Lưu Đức Hoa còn cầm một mô hình hoạt hình ngộ nghĩnh. Điều khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên chính là khi zoom cận ảnh, "Tứ đại Thiên Vương" gây sốt với ngũ quan hài hòa, làn da ít khuyết điểm. Đặc biệt, mỗi người đều sở hữu một vẻ đẹp riêng, không ai lấn át ai.

Được biết, vào đầu năm 1990, sau khi Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Đàm Vịnh Lân lần lượt từ bỏ sự nghiệp, làng nhạc Hong Kong rơi vào thời kỳ ảm đạm. Sau đó, những gương mặt mới là Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Lê Minh xuất hiện, mở ra trào lưu nhạc thần tượng tại xứ Cảng thơm. Truyền thông ví von họ là “Tam kiếm khách”. Năm 1991, Quách Phú Thành nổi lên như một hiện tượng của làng nhạc xứ Đài và Hong Kong. Năm 1992, tờ Nhật báo phương Đông cùng giới nghệ sĩ dùng cái tên "Tứ đại Thiên Vương" để chỉ bốn nam ca sĩ sở hữu sự nghiệp lừng lẫy trải dài từ nội địa đến quốc tế và có tầm ảnh hưởng nhất lúc bấy giờ gồm Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh.

"Tứ đại Thiên Vương" gồm bốn nam ca sĩ sở hữu sự nghiệp lừng lẫy trải dài từ nội địa đến quốc tế và có tầm ảnh hưởng nhất lúc bấy giờ.

Lưu Đức Hoa là người thành công cả trên lĩnh vực ca hát, phim ảnh. Tài tử sinh năm 1961 gây tiếng vang lớn nhờ tham gia hàng loạt tác phẩm ăn khách: Thần điêu đại hiệp, Thần bài, Thiên nhược hữu tình, Chuyên gia xảo quyệt, Thiên trường địa cửu, Vô gian đạo, Thập diện mai phục, Môn đồ…

Lưu Đức Hoa là người thành công cả trên lĩnh vực ca hát, phim ảnh.

Trương Ngọc Hữu được mệnh danh là “Ca thần” vì khả năng ca hát vượt trội. Trong suốt sự nghiệp ca hát, Trương Học Hữu đem về vô số giải thưởng danh giá đồng thời giữ nhiều kỷ lục đáng nể. Ngoài ca hát, ngôi sao sinh năm 1961 cũng đóng phim điện ảnh và được đón nhận nồng nhiệt qua các dự án phim như Vượng Giác ca môn, Hoàng Phi Hồng, A Phi chính truyện, Thiện nữ u hồn…

Trương Học Hữu đem về vô số giải thưởng danh giá đồng thời giữ nhiều kỷ lục đáng nể trong suốt sự nghiệp ca hát.

Quách Phú Thành sinh năm 1965, chính giọng hát tốt, ngoại hình đẹp cùng khả năng vũ đạo điêu luyện đã giúp sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Anh cũng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và góp mặt trong nhiều tác phẩm như Thiện ác đối đầu, Phụ tử, Đạp huyết tầm mai, Phi vụ tiền giả… Mặc dù không thành công như Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành cũng gặt hái được nhiều giải thưởng lớn.

Chính giọng hát tốt, ngoại hình đẹp cùng khả năng vũ đạo điêu luyện đã giúp sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió.

Lê Minh sinh năm 1966 được mệnh danh là “Vương tử”, sao nam xứ Cảng thơm gặt hái nhiều thành công vang dội trong lĩnh vực âm nhạc đồng thời được săn đón nồng nhiệt trên màn ảnh với hàng loạt tác phẩm ăn khách: Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Điềm mật mật, Thất kiếm, Tam canh…

Sao nam xứ Cảng thơm gặt hái nhiều thành công vang dội trong lĩnh vực âm nhạc đồng thời được săn đón nồng nhiệt trên màn ảnh.

Thời điểm hiện tại, Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thành vẫn giữ được phong độ, gặt hái được nhiều thành công ở mảng phim ảnh, riêng 2 nam thần còn lại có vẻ khá im hơi lặng tiếng. Dù vậy, họ vẫn là những gương mặt có địa vị cao trong giới giải trí Hong Kong và châu Á.