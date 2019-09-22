So sánh nhan sắc 5 mỹ nhân gợi cảm nhất làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 22/09/2019 06:34

Dù khá tai tiếng nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn lọt vào danh sách những mỹ nhân gợi cảm nhất của showbiz Hoa ngữ.

Ngoài Phạm Băng Băng, danh sách những mỹ nhân gợi cảm nhất Cbiz còn gọi tên Lý Tiểu Lộ, Trương Vũ Kỳ, An Dĩ Hiên và Thái Y Lâm.

Phạm Băng Băng

dien vien pham bang bang 1
Trong mọi cuộc bình chọn về nhan sắc, nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn có mặt

Bất luận về nhan sắc hay sự gợi cảm, nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn dẫn đầu trong các cuộc bình chọn. Dù đời tư của Phạm Băng Băng lắm thị phi nhưng nhan sắc và sức hấp dẫn của “nữ hoàng thị phi” họ Phạm là không thể phủ nhận.

Thái Y Lâm

dien vien pham bang bang 2
Thái Y Lâm là ca sĩ vô cùng gợi cảm của showbiz Hoa ngữ

Thái Y Lâm là ca sĩ, vũ công nổi tiếng Đài Loan. Cô sinh năm 1980 và từng được nhiều người biết đến với vai trò là bạn gái của Châu Kiệt Luân. Không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng, Thái Y Lâm còn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ gợi cảm nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Lý Tiểu Lộ

dien vien pham bang bang 3
Dù khá nhỏ nhắn nhưng Lý Tiểu Lộ cũng có tên trong danh sách các mỹ nhân gợi cảm nhất Cbiz

Dù cuộc hôn nhân với Giả Nãi Lượng vẫn chưa có bất kỳ chuyển biến nào nhưng bà mẹ một con Lý Tiểu Lộ luôn là một trong những mỹ nhân sở hữu thân hình gợi cảm nhất của Cbiz. Thành công và gặt hái được nhiều giải thưởng từ khi còn rất trẻ, đến khi lập gia đình Lý Tiểu Tộ lại không chịu yên phận. Việc dính tin đồn hẹn hò với đàn em khiến gia đình cô lục đục không yên.

An Dĩ Hiên

dien vien pham bang bang 4
An Dĩ Hiên vẫn luôn được nhận xét là vô cùng sexy

Sinh năm 1980, An Dĩ Hiên là nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô từng gây ấn tượng với vai diễn Triệu Mẫn trong bộ phim “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” phiên bản 2009. Dù đã kết hôn và sinh con nhưng trong mắt người hâm mộ, cô vẫn luôn là một trong những người đẹp gợi cảm nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Trương Vũ Kỳ

dien vien pham bang bang 5
Trương Vũ Kỳ được ví von là diễn viên lẳng lơ nhất Cbiz vì tình trường phong phú của mình

Được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ lẳng lơ nhất Cbiz, khó ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Trương Vũ Kỳ. Dù mới hơn 30 tuổi nhưng Trương Vũ Kỳ đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có rất nhiều mối tình tai tiếng. Cô cũng được xếp vào danh sách những nghệ sĩ gợi cảm nhất Cbiz.

Bạn trai tin đồn gửi lời tỏ tình gây tranh cãi vào đúng ngày sinh nhật Phạm Băng Băng

Bạn trai tin đồn gửi lời tỏ tình gây tranh cãi vào đúng ngày sinh nhật Phạm Băng Băng

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhận được lời chúc mừng ngọt lịm từ bạn trai tin đồn vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   An Dĩ Hiên Trương Vũ Kỳ Lý Tiểu Lộ

TIN LIÊN QUAN

Bạn trai tin đồn gửi lời tỏ tình gây tranh cãi vào đúng ngày sinh nhật Phạm Băng Băng

Bạn trai tin đồn gửi lời tỏ tình gây tranh cãi vào đúng ngày sinh nhật Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng được netizen bảo vệ sau khi dính tin đồn bí mật sinh con tại bệnh viện

Phạm Băng Băng được netizen bảo vệ sau khi dính tin đồn bí mật sinh con tại bệnh viện

Xinh đẹp như Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi cũng phải chịu thua trước nhan sắc này

Xinh đẹp như Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi cũng phải chịu thua trước nhan sắc này

Điểm danh 4 ‘kẻ thù’ không đội trời chung của Phạm Băng Băng

Điểm danh 4 ‘kẻ thù’ không đội trời chung của Phạm Băng Băng

Mẹ Lý Thần đổ lỗi cho Phạm Băng Băng khiến cặp đôi Băng – Thần chia tay?

Mẹ Lý Thần đổ lỗi cho Phạm Băng Băng khiến cặp đôi Băng – Thần chia tay?

Ngỡ ngàng với sự khác biệt quá lớn giữa ảnh thực tế và ảnh đã qua chỉnh sửa của Phạm Băng Băng

Ngỡ ngàng với sự khác biệt quá lớn giữa ảnh thực tế và ảnh đã qua chỉnh sửa của Phạm Băng Băng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 24 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới