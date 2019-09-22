So sánh nhan sắc 5 mỹ nhân gợi cảm nhất làng giải trí Hoa ngữ

Dù khá tai tiếng nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn lọt vào danh sách những mỹ nhân gợi cảm nhất của showbiz Hoa ngữ.
- Phạm Băng Băng được netizen bảo vệ sau khi dính tin đồn bí mật sinh con tại bệnh viện
- Xinh đẹp như Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi cũng phải chịu thua trước nhan sắc này
Ngoài Phạm Băng Băng, danh sách những mỹ nhân gợi cảm nhất Cbiz còn gọi tên Lý Tiểu Lộ, Trương Vũ Kỳ, An Dĩ Hiên và Thái Y Lâm.
Phạm Băng Băng
Bất luận về nhan sắc hay sự gợi cảm, nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn dẫn đầu trong các cuộc bình chọn. Dù đời tư của Phạm Băng Băng lắm thị phi nhưng nhan sắc và sức hấp dẫn của “nữ hoàng thị phi” họ Phạm là không thể phủ nhận.
Thái Y Lâm
Thái Y Lâm là ca sĩ, vũ công nổi tiếng Đài Loan. Cô sinh năm 1980 và từng được nhiều người biết đến với vai trò là bạn gái của Châu Kiệt Luân. Không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng, Thái Y Lâm còn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ gợi cảm nhất làng giải trí Hoa ngữ.
Lý Tiểu Lộ
Dù cuộc hôn nhân với Giả Nãi Lượng vẫn chưa có bất kỳ chuyển biến nào nhưng bà mẹ một con Lý Tiểu Lộ luôn là một trong những mỹ nhân sở hữu thân hình gợi cảm nhất của Cbiz. Thành công và gặt hái được nhiều giải thưởng từ khi còn rất trẻ, đến khi lập gia đình Lý Tiểu Tộ lại không chịu yên phận. Việc dính tin đồn hẹn hò với đàn em khiến gia đình cô lục đục không yên.
An Dĩ Hiên
Sinh năm 1980, An Dĩ Hiên là nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô từng gây ấn tượng với vai diễn Triệu Mẫn trong bộ phim “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” phiên bản 2009. Dù đã kết hôn và sinh con nhưng trong mắt người hâm mộ, cô vẫn luôn là một trong những người đẹp gợi cảm nhất của làng giải trí Hoa ngữ.
Trương Vũ Kỳ
Được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ lẳng lơ nhất Cbiz, khó ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Trương Vũ Kỳ. Dù mới hơn 30 tuổi nhưng Trương Vũ Kỳ đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có rất nhiều mối tình tai tiếng. Cô cũng được xếp vào danh sách những nghệ sĩ gợi cảm nhất Cbiz.