Siêu phẩm 'ngược luyến tàn tâm' Xuân Hoa Yếm chính thức công bố diễn viên chính: Lưu Học Nghĩa cùng mối nghiệt duyên với nàng Ngụy Anh Lạc

Sao quốc tế 27/12/2023 14:43

Mới đây, những hình ảnh của Lưu Học Nghĩa và Ngô Cẩn Ngôn ở bộ phim cổ trang "Xuân hoa yếm" đã được chia sẻ khiến cư dân mạng phát sốt vì tạo hình quá xuất sắc.

Mới đây, dự án Xuân Hoa Yếm (tên khác là Mộng Hoa Xuân) đã chính thức công bố diễn viên chính. Trong đó, Lưu Học Nghĩa vào vai nam chính, đệ nhất tra nam Mộ Dung Cảnh Hoà. Nữ chính Mi Lâm thuộc về Ngô Cẩn Ngôn.

Siêu phẩm 'ngược luyến tàn tâm' Xuân Hoa Yếm chính thức công bố diễn viên chính: Lưu Học Nghĩa cùng mối nghiệt duyên với nàng Ngụy Anh Lạc - Ảnh 1

Những hình ảnh tạo hình của 2 nhân vật được ekip công khai khiến dân tình phát sốt vì quá đẹp. Vào vai 1 tra nam, Lưu Học Nghĩa được đánh giá "đểu" không kém "đề nhất tra nam Đông Cung" Lý Thừa Ngân do Trần Tinh Húc đảm nhận năm nào. 

Siêu phẩm 'ngược luyến tàn tâm' Xuân Hoa Yếm chính thức công bố diễn viên chính: Lưu Học Nghĩa cùng mối nghiệt duyên với nàng Ngụy Anh Lạc - Ảnh 2

Vừa qua, Lưu Học Nghĩa có thành công lớn khi nên duyên cùng Bành Tiểu Nhiễm trong bộ phim có đề tài dân quốc Họa Mi. Theo nhận xét của cư dân mạng, 38 tập của Họa Mi hay đến bất ngờ, diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm và Lưu Học Nghĩa cũng khá ổn. Nếu giữ vững phong độ, Bành Tiểu Nhiễm và Lưu Học Nghĩa hoàn toàn có thể "phất" mạnh, làm thay đổi cục diện lứa tiểu hoa và tiểu sinh lứa 90. 

Siêu phẩm 'ngược luyến tàn tâm' Xuân Hoa Yếm chính thức công bố diễn viên chính: Lưu Học Nghĩa cùng mối nghiệt duyên với nàng Ngụy Anh Lạc - Ảnh 3

Về phần Ngô Cẩn Ngôn, cô cũng được đánh giá tạo hình lần này dù không được đầu tư phục sức cầu kỳ nhưng lại xinh đẹp, thanh thoát, không kém phần mạnh mẽ. 

Siêu phẩm 'ngược luyến tàn tâm' Xuân Hoa Yếm chính thức công bố diễn viên chính: Lưu Học Nghĩa cùng mối nghiệt duyên với nàng Ngụy Anh Lạc - Ảnh 4

Trước đó, Ngô Cẩn Ngôn nổi lên từ vai diễn Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi Công Lược. Dù diễn xuất bị chê bai, không đủ sức để diễn cùng nhiều đàn chị như Xa Thi Mạn, Tần Lam... song sau dự án này, cái tên Ngô Cẩn Ngôn như "vụt sáng thành sao". 

Siêu phẩm 'ngược luyến tàn tâm' Xuân Hoa Yếm chính thức công bố diễn viên chính: Lưu Học Nghĩa cùng mối nghiệt duyên với nàng Ngụy Anh Lạc - Ảnh 5

Xuân Hoa Yếm có kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan, kể mối tình "ngược luyến tàn tâm" giữa Mộ Dung Cảnh Hòa và Mi Lâm.

Mi Lâm là cô gái sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để sinh tồn, ngay cả thân thể và tôn nghiêm cũng chẳng ngoại lệ. Cô luôn khát vọng sẽ được sống một cuộc đời tươi sáng dù có ngắn ngủi cũng được. Tuy nhiên, những gì Mi Lâm nếm trải chỉ có toàn khổ đau mà thôi. Cô bị Mộ Dung Cảnh Hòa lợi dụng, chịu tổn thương hết lần này tới lần khác.

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Từ khóa:   Xuân Hoa Yếm Lưu Học Nghĩa Ngô Cẩn Ngôn sao hoa ngữ phim trung

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