Sau tiết mục ‘đốt cháy’ sân khấu chào năm mới với Tống Thiến, Vương Hạc Đệ lập tức được bạn thân xác nhận đang độc thân

Sao quốc tế 03/01/2024 11:03

Sau những tin đồn về bạn gái ngoài ngành thì mới đây bạn thân của Vương Hạc Đệ đã lên tiếng xác nhận đang độc thân.

 

Mới đây, tại Lễ hội Giao thừa của đài Hồ Nam, Vương Hạc Đệ và Tống Thiến leo thẳng lên nhiều hot search trên Weibo vì có màn biểu diễn đôi "sốt xình xịch". Hai nghệ sĩ này đã hát, rap và nhảy trong tiết mục Nóc Nhà Nổi Lửa. Giống như tên bài hát, sự kết hợp của Vương Hạc Đệ và Tống Thiến đã đốt cháy sân khấu.

Sau tiết mục ‘đốt cháy’ sân khấu chào năm mới với Tống Thiến, Vương Hạc Đệ lập tức được bạn thân xác nhận đang độc thân - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ và Tống Thiến tại Lễ hội Giao thừa của đài Hồ Nam.

Giai điệu lả lướt của ca khúc kết hợp cùng visual cực đỉnh và vũ điệu uyển chuyển, sexy của cặp nam thần - mỹ nữ Vương Hạc Đệ - Tống Thiến khiến khán giả "rụng rời". Trong đó, màn kết hợp ăn ý của cặp nghệ sĩ chị - em này mới là vũ khí sát thương mạnh nhất trước người hâm mộ.

Sau tiết mục ‘đốt cháy’ sân khấu chào năm mới với Tống Thiến, Vương Hạc Đệ lập tức được bạn thân xác nhận đang độc thân - Ảnh 2
Tống Thiến - Vương Hạc Đệ liên tục "tình bể bình" khi biểu diễn tiết mục Nóc Nhà Nổi Lửa. 

Trên sân khấu, Tống Thiến - Vương Hạc Đệ liên tục "tình bể bình", trao nhau ánh mắt mê say và cử chỉ âu yếm. Đặc biệt ở cuối màn biểu diễn, Vương Hạc Đệ và Tống Thiến còn táo bạo ép tường, được cho là trao nhau 1 nụ hôn.

Thế nhưng ngay sau đó không lâu, bạn thân của nam diễn viên họ Vương đã lên tiếng xác nhận. Cụ thể trong một cuộc phỏng vấn mới đây, chỉ với 1 câu trả lời, nam diễn viên Vương Ngạn Lâm đã tiết lộ trạng thái tình cảm của 3 nam thần Hoa ngữ.

Theo đó, khi được hỏi “Anh thấy thoải mái khi gả con gái của mình cho ai?”, Vương Ngạn Lâm đã kể ra 3 cái tên là Bành Vu Yến, Vương Hạc Đệ, Trần Lập Nông. Nguyên nhân được Vương Ngạn Lâm chỉ ra rằng, vì cả 3 người đều đang độc thân.

Sau tiết mục ‘đốt cháy’ sân khấu chào năm mới với Tống Thiến, Vương Hạc Đệ lập tức được bạn thân xác nhận đang độc thân - Ảnh 3
Vương Ngạn Lâm đã kể ra 3 cái tên là Bành Vu Yến, Vương Hạc Đệ, Trần Lập Nông và xác nhận họ còn độc thân. 

Như vậy, sau nhiều đồn đoán về việc Vương Hạc Đệ hẹn hò bạn gái ngoài ngành, tới nay chính bạn thân anh chàng đã xác nhận là nam diễn viên đang độc thân. Vì vậy, Vương Hạc Đệ tương tác thoải mái, nhiệt tình nhất với các đồng nghiệp nữ. Từ hậu trường, trên sân khấu, thảm đỏ, anh chàng đều không ngại có những tương tác vui vẻ, ngọt ngào với bạn diễn nữ.

Vương Hạc Đệ (20/12/1998) sinh ra và lớn lên tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sao nam từng tốt nghiệp tại Học viện chuyên hàng không Tây Nam. Từ khi còn là sinh viên, Vương Hạc Đệ nhiều lần là mẫu ảnh cho poster cho trường đại học Tây Nam Tứ Xuyên trong kỳ tuyển sinh và người phát ngôn hình ảnh cho ngành tiếp viên hàng không, bởi diện mạo đẹp trai và chiều cao ấn tượng 1m83.

Sau tiết mục ‘đốt cháy’ sân khấu chào năm mới với Tống Thiến, Vương Hạc Đệ lập tức được bạn thân xác nhận đang độc thân - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ từng tốt nghiệp tại Học viện chuyên hàng không, nhưng chuyển hướng sang làm nghệ thuật. 
Sau tiết mục ‘đốt cháy’ sân khấu chào năm mới với Tống Thiến, Vương Hạc Đệ lập tức được bạn thân xác nhận đang độc thân - Ảnh 5
Vương Hạc Đệ "lột xác" ngoạn mục khi hóa thân vào nhân vật Ma tôn Đông Phương Thanh Thương trong phim Thương Lan Quyết. 

Rẽ ngang sang lĩnh vực nghệ thuật, Vương Hạc Đệ liên tục tham gia vào các cuộc thi thần tượng và đạt được thứ hạng cao, góp phần giúp tên tuổi của anh trở nên phổ biến hơn với khán giả. Đặc biệt bộ phim cổ trang Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ mới có một bước "lột xác" ngoạn mục, tạo nên thành công của nhân vật Ma tôn Đông Phương Thanh Thương nói riêng và cả Thương Lan Quyết nói chung.

Nhờ vào diễn xuất và tạo hình cực ngầu của vai phản diện, cùng với đó là phản ứng hóa học với Ngu Thư Hân, bộ phim trở thành phim ăn khách nhất mùa hè 2022. Hiện tại, Vương Hạc Đệ là một trong những tiểu sinh lưu lượng hàng đầu lứa 95, được kỳ vọng sẽ trở thành đỉnh lưu mới của Cbiz một ngày không xa.

Sau tiết mục ‘đốt cháy’ sân khấu chào năm mới với Tống Thiến, Vương Hạc Đệ lập tức được bạn thân xác nhận đang độc thân - Ảnh 6
Vương Hạc Đệ tham gia vào dự án phim Đại Phụng Đả Canh Nhân, đóng cặp cùng Điền Hi Vi.
Sau tiết mục ‘đốt cháy’ sân khấu chào năm mới với Tống Thiến, Vương Hạc Đệ lập tức được bạn thân xác nhận đang độc thân - Ảnh 7
Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi được khán giả công khai đẩy thuyền, mong cặp đôi "phim giả tình thật".

Trong năm 2024, Vương Hạc Đệ tham gia vào dự án phim Đại Phụng Đả Canh Nhân, đóng cặp cùng Điền Hi Vi. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim đã khiến MXH bùng nổ với tạo hình đẹp mắt, ấn tượng và cuốn hút của nam nữ chính. Nhiều khán giả còn công khai đẩy thuyền, mong cặp đôi "phim giả tình thật" dù Đại Phụng Đả Canh Nhân còn chưa lên sóng.

Vương Hạc Đệ chính thức lên tiếng phủ nhận hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng

Vương Hạc Đệ chính thức lên tiếng phủ nhận hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng

Có nguồn tin tiết lộ Vương Hạc Đệ và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị hợp tác trong một dự án Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng. Tuy nhiên mới đây nam tài tử Thương Lan Quyết lên tiếng phủ nhận.

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