Đang bị phong sát, sao nam Trần Tình Lệnh vẫn 'dư sức' vượt mặt Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ nhờ vẻ ngoài 'đẹp hơn hoa'

Trong top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023 còn có các chàng mỹ nam Hoa ngữ. Theo đó, xếp ở vị trí thứ 7 là Trương Triết Hạn .

Sau thành công của bộ phim đam mỹ chuyển thể Sơn Hà Lệnh đóng cùng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bị phong sát thời gian dài. Việc anh chàng vươn lên hạng 7 của top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Với thứ hạng này, Trương Triết Hạn vượt mặt loạt sao nam đình đám như Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ, Tống Uy Long...

Trương Triết Hạn sụp đổ sự nghiệp vào tháng 8/2021 vì vướng bê bối lịch sử chính trị. Sao nam bị cơ quan quản lý văn hóa tẩy chay diện rộng, gỡ toàn bộ sản phẩm nghệ thuật. Vụ việc khiến ngôi sao Sơn hà lệnh phải rút khỏi ngành giải trí, lui về ở ẩn.

Trương Triết Hạn kêu oan, khẳng định bản thân bị hãm hại đến mất sự nghiệp. Anh đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Từ cuối năm ngoái, "tình cũ Cúc Tịnh Y" đã có một số hoạt động cho thấy sự trở lại với giới giải trí Trung Quốc. Cụ thể, anh cho ra mắt album mới mang tên Drak Blue. Album đầu tay của Trương Triết Hạn đứng đầu về lượt nghe trên iTunes Mỹ, Nhật, Đài Loan, Australia, Malaysia. Vào đầu năm 2023, anh tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới như Mạn Đà La, Nhân sinh hải hải... Những ca khúc này đã mở đường cho Trương Triết Hạn bước chân vào một lĩnh vực mới là âm nhạc.

Mới nhất, Trương Triết Hạn đã tổ chức thành công concert tại Thái Lan với sự tham gia của hàng ngàn người hâm mộ. Tại sự kiện này, anh không chỉ trình diễn những bản hit đầu tay của mình mà còn tổ chức một sinh nhật đáng nhớ bên người hâm mộ.