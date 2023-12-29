Đang bị phong sát, sao nam Trần Tình Lệnh vẫn 'dư sức' vượt mặt Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ nhờ vẻ ngoài 'đẹp hơn hoa'

Sao quốc tế 29/12/2023 10:03

Mới đây, TC Candler - chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ đã công bố bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023.

Trong top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023 còn có các chàng mỹ nam Hoa ngữ. Theo đó, xếp ở vị trí thứ 7 là Trương Triết Hạn.

Đang bị phong sát, sao nam Trần Tình Lệnh vẫn 'dư sức' vượt mặt Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ nhờ vẻ ngoài 'đẹp hơn hoa' - Ảnh 1

Sau thành công của bộ phim đam mỹ chuyển thể Sơn Hà Lệnh đóng cùng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bị phong sát thời gian dài. Việc anh chàng vươn lên hạng 7 của top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Với thứ hạng này, Trương Triết Hạn vượt mặt loạt sao nam đình đám như Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ, Tống Uy Long...

Đang bị phong sát, sao nam Trần Tình Lệnh vẫn 'dư sức' vượt mặt Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ nhờ vẻ ngoài 'đẹp hơn hoa' - Ảnh 2

Trương Triết Hạn sụp đổ sự nghiệp vào tháng 8/2021 vì vướng bê bối lịch sử chính trị. Sao nam bị cơ quan quản lý văn hóa tẩy chay diện rộng, gỡ toàn bộ sản phẩm nghệ thuật. Vụ việc khiến ngôi sao Sơn hà lệnh phải rút khỏi ngành giải trí, lui về ở ẩn.

Trương Triết Hạn kêu oan, khẳng định bản thân bị hãm hại đến mất sự nghiệp. Anh đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. 

Đang bị phong sát, sao nam Trần Tình Lệnh vẫn 'dư sức' vượt mặt Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ nhờ vẻ ngoài 'đẹp hơn hoa' - Ảnh 3

Từ cuối năm ngoái, "tình cũ Cúc Tịnh Y" đã có một số hoạt động cho thấy sự trở lại với giới giải trí Trung Quốc. Cụ thể, anh cho ra mắt album mới mang tên Drak Blue. Album đầu tay của Trương Triết Hạn đứng đầu về lượt nghe trên iTunes Mỹ, Nhật, Đài Loan, Australia, Malaysia. Vào đầu năm 2023, anh tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới như Mạn Đà La, Nhân sinh hải hải... Những ca khúc này đã mở đường cho Trương Triết Hạn bước chân vào một lĩnh vực mới là âm nhạc.

Đang bị phong sát, sao nam Trần Tình Lệnh vẫn 'dư sức' vượt mặt Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ nhờ vẻ ngoài 'đẹp hơn hoa' - Ảnh 4Đang bị phong sát, sao nam Trần Tình Lệnh vẫn 'dư sức' vượt mặt Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ nhờ vẻ ngoài 'đẹp hơn hoa' - Ảnh 5

Mới nhất, Trương Triết Hạn đã tổ chức thành công concert tại Thái Lan với sự tham gia của hàng ngàn người hâm mộ. Tại sự kiện này, anh không chỉ trình diễn những bản hit đầu tay của mình mà còn tổ chức một sinh nhật đáng nhớ bên người hâm mộ. 

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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trương Triết Hạn tái xuất với vai trò là một ca sĩ từ năm 2022.

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