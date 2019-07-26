Sự việc này đã khiến Tưởng Kình Phu khốn đốn một thời gian dài. Nam diễn viên bị tẩy chay, chỉ trích nặng nề, thậm chí suýt phải chịu cảnh ngục tù. Sau đó, mặc dù Tưởng Kình Phu và bạn gái cũ đã hòa giải nhưng danh tiếng của nam diễn viên đã suy giảm nghiêm trọng.

Đầu năm 2019, nam diễn viên Tưởng Kình Phu vướng vào scandal bạo hành bạn gái người Nhật Haruka Nakaura. Cụ thể, Haruka đã tung ra loạt bằng chứng cơ thể đầy vết bầm tím, răng bị gãy do bị Tưởng Kình Phu đánh đập.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nam diễn viên Tưởng Kình Phu đang hạnh phúc bên tình mới. Qua những hình ảnh được chia sẻ, người mới của nam diễn viên có ngoại hình khá xinh đẹp, thân hình bốc lửa.

Cặp đôi trông vô cùng tình cảm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý là thông tin này do chính bạn thân của nam diễn viên tiết lộ. Người bạn này của Tưởng Kình Phu đã đăng tải đoạn chat giữa anh và nam diễn viên lên mạng xã hội.

Đoạn tin nhắn giữa Tưởng Kình Phu và bạn thân - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong tin nhắn Tưởng Kình Phu thừa nhận anh đang hẹn hò: “Tôi yêu cô ấy thật lòng”, đồng thời anh còn chia sẻ rằng bạn gái mình là người mẫu nhưng lại khá nhút nhát. Thông qua chia sẻ của nam diễn viên, cư dân mạng có thể dễ dàng nhận thấy cả hai đang trong giai đoạn mặn nồng.

Ngoại hình xinh đẹp...

...và nóng bỏng của bạn gái mới Tưởng Kình Phu - Ảnh: Internet

Người bạn của Tưởng Kình Phu bị dân mạng lên án - Ảnh: Internet

Trước những thông tin này, netizen xứ Trung bất ngờ “ném đá” người bạn thân của Tưởng Kình Phu. Một số bình luận của cư dân mạng: “Bạn thân kiểu gì thế này? Cậu đang bán đứng Tưởng Kình Phu đấy à?”, “Anh ta đã sai khi đánh bạn gái cũ, nhưng tôi thấy khổ thân cho anh ta vì có người bạn như thế này”…