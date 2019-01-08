Scandal gây chấn động của Tưởng Kình Phu: Đã có kết quả cuối cùng sau chuỗi ngày tù giam

Sao quốc tế 08/01/2019 11:18

Sau hơn 2 tháng phối hợp điều tra với cảnh sát Nhật vì hành vi bạo hành bạn gái, Tưởng Kình Phu đã được thả tự do trở về nước.

Tưởng Kình Phu là nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính và được công chúng biết đến qua các vai diễn trong những tác phẩm tiêu biểu như “Hiên viên kiếm Hán Chi Vân”, “Tần thời minh nguyệt”, “Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ”… Thế nhưng ngay trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, nam diễn viên bất ngờ quyết định sang Nhật du học vào tháng 4/2018.

Scandal gây chấn động của Tưởng Kình Phu: Đã có kết quả cuối cùng sau chuỗi ngày tù giam - Ảnh 1
Tưởng Kình Phu vướng vào scandal bạo hành sau khi sang Nhật du học - Ảnh: Internet

Ngày 20/11/2018, Tưởng Kình Phu bị bạn gái người Nhật Haruka Nakaura tung bằng chứng tố cáo anh đánh đập cô dã man. Haruka đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh với những vết bầm tím khắp cơ thể cùng dòng trạng thái: “Thời gian gần đây phải để những người quan tâm đến tôi lo lắng rồi, tôi, Haruka Nakaura vẫn khỏe mạnh. Tưởng Kình Phu hành tung không rõ thật sự có liên quan đến tôi. Ứng với yêu cầu của Luật sư và nhân viên liên quan điều tra, tôi không tiện tiết lộ quá nhiều”.

Scandal gây chấn động của Tưởng Kình Phu: Đã có kết quả cuối cùng sau chuỗi ngày tù giam - Ảnh 2

Scandal gây chấn động của Tưởng Kình Phu: Đã có kết quả cuối cùng sau chuỗi ngày tù giam - Ảnh 3
Haruka tung bằng chứng bị Tưởng Kình Phu đánh đập - Ảnh: Internet

Trước scandal này, Tưởng Kình Phu bị dư luận “ném đá” không thương tiếc và phải chấp nhận nhiều chỉ trích nặng nề. Sau đó, nam diễn viên đã chủ động ra đầu thú nhưng anh vẫn bị cảnh sát Nhật Bản bắt tạm giam gần 1 tháng để phối hợp điều tra.

Scandal gây chấn động của Tưởng Kình Phu: Đã có kết quả cuối cùng sau chuỗi ngày tù giam - Ảnh 4
Tưởng Kình Phu bị bắt để phối hợp điều tra - Ảnh: Internet

Cuối cùng sau hơn 2 tháng từ khi vụ kiện cáo bắt đầu, phía Tưởng Kình Phu đã thành công hòa giải với nạn nhân và anh sẽ không bị pháp luật truy cứu trách nhiệm nữa. Theo đó, nam diễn viên đã trở về quê nhà Hồ Nam sau khi thoát cảnh ngục tù.

Scandal gây chấn động của Tưởng Kình Phu: Đã có kết quả cuối cùng sau chuỗi ngày tù giam - Ảnh 5

Scandal gây chấn động của Tưởng Kình Phu: Đã có kết quả cuối cùng sau chuỗi ngày tù giam - Ảnh 6
Nam diễn viên tại sân bay trở về quê nhà - Ảnh: Internet

Scandal bạo hành bạn gái của Tưởng Kình Phu có thể nói là một trong những tin tức gây chấn động nhất Cbiz trong năm 2018. Mặc dù sau tất cả, Tưởng Kình Phu đã có được tự do nhưng con đường sự nghiệp của anh cũng đã lụi tàn.

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Sau khi tự thú vì bạo hành bạn gái, nam diễn viên Tưởng Kình Phu đã bị cảnh sát bắt giữ và hiện đang chịu sự quản chế của pháp luật Nhật Bản.

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