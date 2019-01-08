Scandal gây chấn động của Tưởng Kình Phu: Đã có kết quả cuối cùng sau chuỗi ngày tù giam

Tưởng Kình Phu là nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính và được công chúng biết đến qua các vai diễn trong những tác phẩm tiêu biểu như “Hiên viên kiếm Hán Chi Vân”, “Tần thời minh nguyệt”, “Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ”… Thế nhưng ngay trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, nam diễn viên bất ngờ quyết định sang Nhật du học vào tháng 4/2018.

Tưởng Kình Phu vướng vào scandal bạo hành sau khi sang Nhật du học - Ảnh: Internet

Ngày 20/11/2018, Tưởng Kình Phu bị bạn gái người Nhật Haruka Nakaura tung bằng chứng tố cáo anh đánh đập cô dã man. Haruka đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh với những vết bầm tím khắp cơ thể cùng dòng trạng thái: “Thời gian gần đây phải để những người quan tâm đến tôi lo lắng rồi, tôi, Haruka Nakaura vẫn khỏe mạnh. Tưởng Kình Phu hành tung không rõ thật sự có liên quan đến tôi. Ứng với yêu cầu của Luật sư và nhân viên liên quan điều tra, tôi không tiện tiết lộ quá nhiều”.