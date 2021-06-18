Vào năm 1990, Dư Thiến Văn nhận được lời mời cho vai diễn trong bộ phim Chiến Trường An Lạc của đạo diễn Tăng Chí Vỹ. Theo lời mời ban đầu, đạo diễn nói rằng bộ phim có nhiều yếu tố lịch sử, lấy bối cảnh và bầu không khí về thời chiến, vì vậy sẽ có những cảnh khá táo bạo, gian nan nhằm mang đến những gì thật nhất đến khán giả. Nữ diễn viên đồng ý với những yêu cầu này.

Nữ diễn viên Dư Thiến Văn "bén duyên" với con đường nghệ thuật nhờ gương mặt khả ái và lối diễn xuất tự nhiên. Ngay từ những ngày đầu, cô đã sớm lọt vào tầm mắt của nhiều đạo diễn và nhanh chóng chạm tay đến hào quang. Tuy nhiên, may mắn không được bao lâu, nữ diễn viên đã gặp phải cú sốc lớn và đành "giã từ" sự nghiệp vì bị bạn diễn kiêm đạo diễn lợi dụng cưỡng dâm trên phim trường.

Trên phim, cảnh cưỡng dâm này vô cùng "nhẹ nhàng" chỉ là nữ diễn viên bị lính mang đến một căn phòng biệt lập, cô hoảng loạn, sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này, tên đội trưởng Phillipines đi đến và thực hiện hành vi đồi bại. Dư Thiến Văn liên tục giãy giụa, sau đó cảnh phim chuyển ngay đến phân đoạn nhân vật nữ xấu số đã bỏ mạng. Còn Dư Thiến Văn được mang trở về căn chòi tập thể và cùng ôm các cô gái khác khóc nức nở.

Tuy nhiên, khi bước vào phim trường, Dư Văn Thiến được giao cho một cảnh bị cưỡng dâm và theo kịch bản thì người thực hiện điều này trong phim là bộ trưởng bộ binh Philippines (do một diễn viên người Philippines đảm nhận). Trước khi thực hiện cảnh quay này, đạo diễn Tăng Chí Vỹ đã trao đổi riêng với Dư Thiến Văn về mong muốn cô "diễn thật 100%" cảnh này. Nghĩa là sẽ không có thế thân, không có tiết chế, người bạn diễn kia sẽ thể hiện như đang thực hiện hành vi đồi bại này là thật để mang lại hiệu quả nhất. Nghe xong lời đạo diễn, Dư Thiến Văn thoáng do dự nhưng sau đó đồng ý.

Cảnh cưỡng dâm trên phim không có gì quá táo bạo hay trần trụi

Thế nhưng, tại sao Dư Thiến Văn lại phải sốc và ám ảnh vai diễn này đến mức bỏ nghề ngay sau đó? Câu trả lời cho lý do này được tiết lộ bởi một số thành viên trong ekip phim, có mặt tại hiện trường. Họ cho biết lý do nằm ở những cảnh quay ĐÃ BỊ CẮT và chưa từng được trình chiếu.

Theo lời kể, lúc quay phân đoạn cưỡng dâm này, Dư Thiến Văn bắt đầu gào thét, khóc la tức tưởi và có hành động chống cự rất mạnh mẽ. Chứng kiến sự việc này, đạo diễn Tăng Chí Vỹ vẫn thờ ơ, không có động thái gì, cũng không hề hô "Cắt!". Chỉ đến khi nữ đạo diễn mỹ thuật thấy có điều kì lạ lên đã can thiệp và mắng chửi Tăng Chí Vỹ, bắt buộc ông phải cho dừng lại.

Nữ đạo diễn gay gắt chỉ trích Tăng Chí Vỹ là vô nhân tính, sau đó chạy ngay đến chỗ Dư Thiến Văn, ôm cô khóc nức nở

Sau khi mọi chuyện phơi bày, Tăng Chí Vỹ cũng lên tiếng giải thích rằng theo kịch bản ban đầu, ông có yêu cầu Dư Thiến Văn đá vào "chỗ hiểm" của bạn diễn, sau đó mới quay cảnh cưỡng dâm. Lời giải thích của Tăng Chí Vỹ "mập mờ" né tránh vấn đề khiến ai nấy cũng bất bình, không thể chấp nhận nỗi. Không chỉ vậy, ông còn không hề gửi lời xin lỗi đến Dư Thiến Văn mà thay vào đó, ông còn bày tỏ tiếc nuối khi cảnh quay đó bị cắt khỏi bản chính thức. Ông nói:

"Nào ngờ đâu sau khi quay xong, nữ đạo diễn mỹ thuật mắng tôi mất nhân tính, rồi chạy đến ôm diễn viên kia khóc. Cảnh phim trông rất thật, nhưng sau đó đã bị cắt khỏi bản chính thức".

Lời giải thích của Tăng Chí Vỹ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ

Sau lùm xùm này, Tăng Chí Vỹ vẫn "ung dung" làm việc bình thường. Sau đó, ông vẫn dính thêm scandal cưỡng bức mỹ nhân Lam Khiết khiến cả đời cô bị huỷ hoại. Thế nhưng, ông không hề cảm thấy hổ thẹn hay có lỗi với các nữ diễn viên, về sau, đạo diễn còn được thăng chức trở thành Phó tổng giám đốc của TVB vào năm 2021.

Dư Thiến Văn chống cự kịch liệt, la thét tức tưởi nhưng đạo diễn Tăng Chí Vỹ vẫn thờ ơ và không hô 'Cắt'

Sau khi bộ phim Chiến Trường An Lạc đóng máy, Dư Thiến Văn "ngậm đắng nuốt cay" giã từ hào quang showbiz vĩnh viễn. Cú sốc năm nào đã ám ảnh tâm lý quá lớn khiến Dư Thiến Văn không thể hồn nhiên tiếp tục làm nghề và hy sinh cho nghệ thuật như trước nữa.

Bên cạnh những ý kiến đồng cảm bênh vực, nữ diễn viên cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng trước đó, cô đã đồng ý thoả thuận các yêu cầu của đạo diễn. Một số khác nói rằng cô hoàn toàn có thể nói mọi người biết tình hình lúc đó thay vì chỉ gào thét.

Dư Thiến Văn vào vai diễn bị cưỡng dâm trong phim

Tuy nhiên, nếu nhìn lại sự việc, Dư Thiến Văn không hề đáng bị công kích, dù sao cô cũng là nạn nhân và không thể lường trước được những yêu cầu "diễn thật" này của đạo diễn. Mặt khác, phía Tăng Chí Vỹ cũng phải có phần trách nhiệm vì không kiểm soát tình hình ngay trên phim trường, làm ảnh hưởng lớn đến diễn viên và dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho cô.