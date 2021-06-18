Sự thật về cảnh trần trụi thật 100% trong bùng binh 'tình tay ba' Phạm Băng Băng, Đồng Đại Vỹ và Lương Gia Huy

Sao quốc tế 18/06/2021 06:17

Bộ phim Lạc Lối ở Bắc Kinh không chỉ mang lại danh tiếng cho Phạm Băng Băng mà còn mang đến cho cô nhiều tai tiếng.

Năm 2007, bộ phim Lạc Lối Ở Bắc Kinh đã giúp Phạm Băng Băng khẳng định được tên tuổi của mình trên màn ảnh rộng. Mặc dù, trong bộ phim nữ diễn viên có nhiều cảnh vô cùng táo bạo nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Không chỉ vậy, sau khi ra mắt ở LHP Quốc tế Berlin, bộ phim này còn được trình chiếu tại một số liên hoan phim quan trọng và giành được nhiều giải thưởng đặc biệt.

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Vai diễn thành công tạo nên tên tuổi của Phạm Băng Băng sau khi trình chiếu - Ảnh: Internet

Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai một phụ nữ thuộc tầng lớp lao động và làm việc tại một trung tâm massage. Vốn có gương mặt xinh đẹp nên bị ông chủ nhiều lần dòm ngó. Vào một lần uống say, ông chủ đã nhân cơ hội để cưỡng hiếp cô. Là một người phụ nữ đã có gia đình nhưng thay vì chống cự thì cô lại buông xuôi, để mặc cho ông chủ muốn làm gì thì làm.

Sau khi công chiếu, chi tiết này đã gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng phân đoạn này không phù hợp với thuần phong mỹ tục và làm xấu đi hình ảnh của người phụ nữ châu Á. Một số khác thì lại ủng hộ và cho rằng bộ phim đã thể hiện đúng tâm lý, đó là phân vân giữa tình dục có tình yêu và tình dục theo ham muốn.

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Phân cảnh nóng của Phạm Băng Băng gây ra nhiều tranh cãi

Không dừng lại ở đó, nhiều người còn sốc hơn khi nữ diễn viên thừa nhận đã diễn cảnh nóng đó thật 100%. Một lần nữa, phát ngôn này của cô lại gây thêm tranh cãi khi nhiều cư dân mạng chỉ trích quá táo bạo chứ không phải là hi sinh vì nghệ thuật như cô nói. Nhưng phải công nhận từ những luồng ý kiến nhiều chiều này mà tên tuổi Phạm Băng Băng cũng ngày một tiến hơn trong điện ảnh.

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Bộ phim gây ra nhiều luồng tranh cãi không ngừng vì những cảnh nóng quá táo bạo 

Bất ngờ hơn sau 6 năm ra mắt bộ phim, một blogger nổi tiếng đã tố Phạm Băng Băng là "Kẻ nói dối trắng trợn của làng giải trí Trung Quốc". Nói về lý do chỉ trích, người này tiết lộ rằng nữ diễn viên đã sử dụng người thế vai trong những cảnh nóng chứ không phải cô đóng thật như từng tuyên bố trước đây. Và người đóng thay cho Phạm Băng Băng được chỉ đích danh nữ diễn viên Cam Lộ. 

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Trong một thời gian dài, Cam Lộ chỉ được nhớ đến là bản sao của Phạm Băng Băng. Nhiều tấm ảnh, cô giống hệt đàn chị

Cam Lộ ngay lập tức gây chú ý vì sở hữu vóc dáng và gương mặt giống Phạm Băng Băng đến 90%. Đứng trước thông tin này, Phạm Băng Băng một mực phủ nhận việc có người đóng thế. Cô còn bày tỏ rằng từng rất trăn trở khi nhận bộ phim này. Cô khẳng định là muốn mang đến khán giả những gì thật nhất nên toàn bộ cảnh sex đều được cô đóng thật 100%. Cô nói:

"Không bao giờ có chuyện đó, bộ phim Lạc Lối Ở Bắc Kinh đã khiến tôi trăn trở. Toàn bộ cảnh sex của tôi trong phim với Đồng Đại Vỹ và Lương Gia Huy đều là thật 100%. Để đóng những cảnh nóng này, tôi đã hi sinh bản thân và cố gắng để mọi thứ trở nên như thật. Và điều đó không hề dễ dàng với tôi chút nào. Đó là nghệ thuật, tôi đã nghĩ như thế để đóng phim. Đó là những cảnh quay mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được".

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