'Phạm Băng Băng Việt Nam' lấy đại gia, xây nhà xịn: Tiền làm bếp hơn người ta mua cả căn nhà

Nhà đẹp 27/05/2021 06:23

Sau đám cưới cùng doanh nhân người Thái Lan hơn 15 tuổi, Angela Chu chuyển đến sống cùng gia đình chồng trong một biệt thự rộng lớn ở Thái và được ông xã chi tiền tỷ để xây dựng riêng cho cô một căn bếp.

Angela Minh Châu (Angela Chu) sinh năm 1991, cô được nhiều netizen biết đến vào khoảng năm 2013 khi công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng của Angela Chu sau phẫu thuật khiến cô được cư dân mạng gọi bằng biệt danh "Phạm Băng Băng Việt Nam".

Ngoài ra, biệt danh trên còn nhằm nói đến cuộc sống giàu sang mà cô nàng này có được khi kết hôn cùng chồng đại gia. Không ít lần trên trang cá nhân của mình Angela Chu đã chia sẻ hình ảnh về căn biệt thự rộng lớn nơi cô đang sinh sống cùng gia đình chồng.

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Angela khiến dân tình 'đổ gục' vì nét đẹp của mình - Ảnh: FBNV
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Cô nàng có cuộc sống thoải mái và thường xuyên diện hàng hiệu - Ảnh: FBNV

Gần đây nhất cô nàng tiết lộ chuyện được chồng yêu thương, chiều chuộng xây hẳn một căn nhà mới cho vợ chỉ vì Angela than nhà cũ tối quá, không chụp ảnh được. Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện nhưng có một khu vực mà cô nàng ưu tiên xây dựng trước hơn cả là một gian bếp sang trọng, hiện đại.

Được biết căn bếp của nàng dâu hào môn này có diện tích 76m2 với tổng chi phí đầu tư là 3,7 tỷ đồng, số tiền có thể mua cả căn nhà ở Việt Nam. Cô nàng cũng chia sẻ mình thuộc nhóm người "ghét bếp", sợ mùi tanh của cá và mùi hôi người sau khi nấu ăn nên tất cả các khâu từ sơ chế đến nấu nướng, dọn rửa cô đều sẽ dùng máy móc thay thế.

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Được biết tổng chi phí xây dựng căn bếp lên đến 3,7 tỷ đồng - Ảnh: FBNV
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Cô nàng không ngần ngại 'khoe' nội thất bên trong gian bếp - Ảnh: FBNV

Angela Chu không ngần ngại kể "sương sương" vài món nội thất bên trong khu bếp: "2 tủ lạnh 2 cửa, 1 lò vi sóng âm tường, 1 lò hấp âm tường, 1 lò nướng âm tường, 1 máy pha cafe âm tường, 1 máy rửa chén tự động, dàn bếp nấu 5 lò và máy hút khói, 3 tủ đông công nghiệp ẩn tường".

Cô nàng cũng cho thấy độ chịu chi của mình khi lắp đặt toàn bộ máy móc, kệ tủ là những đồ dùng thông minh, hiện đại: "Ngoài ra dàn tủ bếp của Châu được thiết kế tự động chỉ cần nhấn vào các cửa sẽ tự động mở ra và bật đèn vào ban đêm. Tủ bếp bên trong được thiết kế sắp xếp khoa học cho người nấu tiện lợi nhất. Châu chọn tone đen vì nhà ở Việt Nam của Châu làm khu bếp tone màu trắng dơ quá nên đợt này ở Thái, Châu quyết định chọn tone màu tối và chất liệu dễ lau chùi đó là kín bề mặt".

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Hệ thống bếp thông minh, hiện đại trong bếp nhà Minh Châu - Ảnh: FBNV
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Angela Chu chia sẻ vì không giỏi nấu ăn nên cô nàng chú trọng xây dựng không gian nấu nướng hoàn hảo để kích thích khả năng nấu nướng của mình - Ảnh: FBNV

Nói về việc chú trọng căn bếp nhất cho toàn bộ căn nhà, Angela Chu bộc bạch: "Do Châu không giỏi nấu ăn nên Châu chú trọng tâm trạng cũng như không gian nấu để giúp Châu cố gắng hơn. Có đôi lúc công việc của ông xã khá căng thẳng, những lúc như thế Châu sẽ vào bếp để nấu những món mà anh yêu thích, quan tâm anh nhiều hơn".

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Mặc dù khiêm tốn cho biết mình nấu ăn không ngon, nhưng những mâm cơm Minh Châu nấu đều rất đẹp mắt và thu hút - Ảnh: FBNV
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Qua những chi tiết trên cũng đủ thấy cô nàng đang có một cuộc sống nhung lụa sau khi trở thành con dâu gia đình giàu có bậc nhất ở Thái - Ảnh: FBNV

Mặc dù không trực tiếp nói nhiều về cuộc sống hiện tại, nhưng qua những chi tiết trên cũng đủ thấy cô nàng đang có một cuộc sống nhung lụa sau khi trở thành con dâu gia đình giàu có bậc nhất ở Thái.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Angela Chu

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