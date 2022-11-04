Sao Hong Kong Trần Nhã Lệ bị tố làm 'tiểu tam', cặp với đại gia đã có vợ để được 'bao nuôi'

Nữ diễn viên Trần Nhã Lệ bị rải tờ rơi khắp các đường phố Hong Kong với nội dung tố cáo cô đang có mối quan hệ với một vị đại gia đã có gia đình.

Trang HK01 đưa tin, vừa qua trên đường phố Hong Kong xuất hiện hàng loạt những tờ rơi tố cáo đời tư không trong sạch của Trần Nhã Lệ. Chưa biết thực hư ra sao nhưng sự việc này đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Tờ rơi tố cáo Trần Nhã Lệ phá hoại gia đình người khác - Ảnh: Internet Trên những tờ rơi này, hình ảnh của Trần Nhã Lệ được in khá rõ, kèm với tài khoản MXH của cô với nội dung: "Diễn viên của TVB thích tìm nhà giàu để câu rùa vàng, chuyên làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cơm bữa".

Trước ồn ào này, Trần Nhã Lệ đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận những thông tin được đăng tải trên tờ rơi. Trả lời phỏng vấn của On, nữ diễn viên khẳng định bản thân chưa từng làm "tiểu tam" hay phá hoại hạnh phúc của bất kỳ ai. Để lấy lại thanh danh cho mình, người đẹp đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Trần Nhã Lệ đã trình báo sự việc cho cảnh sát - Ảnh: Internet Về phía TVb, nhà đài này cho biết Trần Nhã Lệ không phải là diễn viên trực thuộc. Vì vậy, TVB không liên quan đến đời tư của cô và sẽ không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về vụ việc trên.

Trần Nhã Lệ sinh năm 1987 và xuất thân từ ngôi trường danh giá Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Dẫu vậy, sự nghiệp của cô khá lận đận vì dù xuất hiện trong nhiều phim nhưng chủ yếu toàn các vai phụ. Một trong những điểm nhấn trên con đường diễn xuất của Trần Nhã Lệ là cô từng kết hợp với sao nữ người Hàn Kim Tae Hee trong tác phẩm Thư Thánh Vương Hi Chi. Trong dự án này, nữ diễn viên họ Trần cho biết cô cảm thấy rất may mắn và vinh hạnh khi được kết hợp với bà xã Bi Rain. Trần Nhã Lệ và Kim Tae Hee hợp tác với nhau trong tác phẩm Thư Thánh Vương Hi Chi - Ảnh: Internet "Trước đây tôi đã từng xem phim Jang Ok Jung do chị Kim Tae Hee diễn vai chính. Lúc đó tôi cảm thấy trang phục cổ trang và tạo hình của Hàn Quốc rất đẹp. Tuy nhiên khi nhìn thấy chị ấy trên phim trường Thư Thánh Vương Hi Chi tôi mới cảm thấy dù mặc đồ cổ trang của Trung Quốc thì chị ấy vẫn rất đẹp. Chờ đến lúc phim được phát sóng, mọi người sẽ thấy." - Trần Nhã Lệ nói.

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