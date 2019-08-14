Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tái xuất vào tháng 9, kết đôi cùng ‘bạn trai tháng 7’ Lý Hiện

Sao quốc tế 14/08/2019 12:02

Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ có đóng cặp với Lý Hiện trong bộ phim đánh dấu sự trở lại của mình.

Sau một thời gian “ở ẩn" sau sinh, phía studio của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức đưa ra thông báo: “Triệu Lệ Dĩnh sẽ quay trở lại đóng phim mới trong thời gian tới đây”. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là với fan của “nàng Minh Lan”. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh sẽ xuất hiện tại một sự kiện vào ngày 22/8 sắp tới để chuẩn bị cho sự trở lại của mình.

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Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ - Ảnh: Internet

Đặc biệt, mạng xã hội xứ Trung còn xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ kết đôi cùng “bạn trai tháng 7” Lý Hiện trong bộ phim mới. Theo đó, phim được dự kiến sẽ bấm máy vào tháng 9 năm nay. Trước đó, nam diễn viên “Cá mực hầm mật” cũng từng bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh.

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Fan đang vô cùng háo hức trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh kết đôi cùng Lý Hiện - Ảnh: Internet

Mặc dù thông tin này chưa được xác thực nhưng người hâm mộ của cả hai diễn viên đều đang vô cùng hào hứng. Mạng xã hội Weibo “dậy sóng” vì fandom của Lý Hiện và Triệu Lệ Dĩnh đang không ngừng chia sẻ thông tin này.

Một số bình luận của netizen xứ Trung:

“Hai người họ đều là những diễn viên được đánh giá tốt, vừa có nhan sắc lại vừa có diễn xuất, hóng quá đi”.

Hóng quá, toàn diễn viên mình thích cả, vừa có diễn xuất vừa có nhan sắc, nhất định đây sẽ là một bộ phim hay.

“Chờ đợi sự hợp tác của nam thần và nữ thần!”.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lý Hiện Cá mực hầm mật

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