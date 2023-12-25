Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã mở điểm Douban, thành công 'vượt mặt' Dĩ Ái Vi Doanh

Đàn Kiện Thứ và Châu Dã vừa nhận thêm thành tích mới, lấn lướt luôn cả Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ.

Vừa qua, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh với sự tham gia diễn xuất của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đã chính thức cập nhật điểm trên Douban với 6.7 điểm. Thành tích này đã nhanh chóng được dân tình đặt lên bàn cân so sánh với Dĩ Ái Vi Doanh cũng lên sóng trong năm 2023. Rất Nhớ Rất Nhớ Anh với sự tham gia diễn xuất của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đã chính thức cập nhật điểm trên Douban với 6.7 điểm. Theo đó, với số điểm 6.7, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh đã thành công“đè bẹp” Dĩ Ái Vi Doanh (Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc thủ vai) - phim ban đầu mở điểm với 4.8, giờ đã giảm xuống chỉ còn 4.3 điểm, tỷ lệ chấm 1 sao còn nhiều hơn cả 4 - 5 sao cộng lại.

Dĩ Ái Vi Doanh (Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc thủ vai) - phim ban đầu mở điểm với 4.8, giờ đã giảm xuống chỉ còn 4.3 điểm. Ngoại trừ tập cuối khiến người xem hụt hẫn vì thiếu phân cảnh chuyến đi hưởng tuần trăng mật và cuộc sống hậu hôn nhân của cặp đôi chính Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ thủ vai) và Cố Thanh (Châu Dã thủ vai) thì phim vẫn nhận về những phản hồi tích cực về diễn xuất của dàn cast cũng như tình tiết, nhạc phim, chemistry của cặp đôi chính đều khiến người xem 'quắn quéo'. Người xem hụt hẫn vì thiếu phân cảnh chuyến đi hưởng tuần trăng mật và cuộc sống hậu hôn nhân của cặp đôi chính. Phim vẫn nhận về những phản hồi tích cực về diễn xuất của dàn cast. Được biết, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh là một bộ phim tình cảm lãng mạn và nhẹ nhàng, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Kể câu chuyện tình yêu giữa Mạc Thanh Thành và Cố Thanh. Nam chính Mạc Thanh Thành là một bác sĩ khoa tim mạch, đồng thời là người đứng đầu trong giới lồng tiếng. Ở chiều ngược lại, Cố Thanh là một ca sĩ cover vô danh nhưung đầy tài năng.

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh là một bộ phim tình cảm lãng mạn và nhẹ nhàng. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Cố Thanh phải lòng Mạc Thanh Thành vì giọng nói của đối phương quá hay. Trong khi đó, Mạc Thanh Thành cũng chú ý đến cô vì một bản nhạc. Thế rồi, mối tình ngọt ngào giữa họ dần được đắp xây.

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