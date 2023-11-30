Đoàn phim 'Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh' tung poster và trailer cuối trước thềm ra mắt khán giả

Mới đây, đoàn phim Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh đã tung poster và trailer cuối trước thềm phát sóng. Phim sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Tencent vào 18h (giờ TQ) kể từ tối nay 30/11. Trước đó, Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh đã cán mốc 3 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent, đây là minh chứng cho thấy dự án mới của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã được rất nhiều khán giả quan tâm.

Lịch phát sóng phim Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh .



Trailer cuối của Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh được đoàn làm phim tung ra mới đây.

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh là bộ phim có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung tác phẩm này xoay quanh chuyện tình kì lạ của cặp đôi chính Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ thủ via) và Cố Thanh (Châu Dã thủ vai). Hai người phải lòng đối phương khi lần đầu nghe qua giọng nói mà chưa một lần gặp mặt. Nam chính là "đại thần" trong giới lồng tiếng, nữ chính là ca sĩ mạng chuyên hát dòng nhạc cổ phong, ngoài ra cô còn có khả năng biên khúc và chơi nhạc cục hết sức đa tài.

Cố Thanh không chỉ có niềm yêu thích vô tận với thanh âm, mà còn có niềm đam mê sâu sắc với các món ăn. Đây chính là con đường để Mạc Thanh Thành chinh phục trái tim cô bởi anh ngoài lồng tiếng hay, còn nấu ăn cực ngon, dần dần như gần như xa đưa Cố Thanh về bên cạnh mình, khiến cô yêu anh say đắm không thể kháng cự.

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh là bộ phim có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo.

Ngoài cặp đôi chính phim còn có sự tham gia của Hầu Văn Nguyên, Dương Hật Tử, Tào Ân Tề, Trần Hạo Lam... Nguyên tác gốc Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nhờ tình tiết đáng yêu, ngọt ngào, không sướt mướt. Do đó, dự án hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút thư giãn cho khán giả.