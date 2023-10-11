Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng

Sao quốc tế 11/10/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết đánh giá về phong cách thời trang đi làm của Ngu Thư Hân, gây tranh cãi cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết đánh giá về phong cách thời trang của Ngu Thư Hân. Theo đó, người này cho rằng Ngu Thư Hân là sao nữ hiếm hoi của Cbiz rất đầu tư vào trang phục mỗi khi đi làm (đến phim trường).

Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 1Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 2Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 3Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 4Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 5Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 6Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 7

Bài viết này đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số khán giả cho rằng ‘gu thẩm mỹ’ của Ngu Thư Hân không tốt lắm khi đa phần chọn trang phục trông ‘lố’ và không có yếu tố fashion.

Một số khán giả khác lại dành lợi khen ngợi dành cho Ngu Thư Hân khi có thời trang đa dạng và ‘dám mặc’ những thứ mình thích. Vóc dáng của cô nàng ngày một trở nên thon gọn đáng ngưỡng mộ. Được biết, cô nàng có tỷ lệ cơ thể đẹp với vòng eo thon gọn, hông rộng và chiều cao lý tưởng 1m69.

Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 8

Nhiều khán giả còn cho rằng lý do Ngu Thư Hân thoải mái đầu tư đa dạng trong phong cách thời trang của mình một phần vì cô nàng vốn xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô nàng cũng là thiên kim tiểu thư ‘hàng thật giá thật’ của giới giải trí.

Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 9

Từng có tin đồn Ngu Thư Hân đã sở hữu 5 công ty dưới danh nghĩa của mình khi chưa đầy 26 tuổi. Cô nàng thường xuyên diện đồ hiệu, đeo túi sách đắt đỏ cực sang chảnh. Chính vì thế, khi lấn sân sang nghiệp diễn là do mong muốn của bản thân chứ không đặt nặng vấn đề kinh tế.

Theo người trong ngành tiết lộ, ông của Ngu Thư Hân là chủ tịch tập đoàn sắt thép. Trong khi ba của cô cũng là giám đốc của hãng hàng không Cát Tường, thậm chí còn hoạt động trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán khoáng sản. Mẹ cô cũng sở hữu công ty doanh nghiệp cho riêng mình. Ngoài ra, cô nàng còn có mối quan hệ bạn bè thân thiết với thiếu gia Vương Tư Thông.

Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 10

Trong một bức ảnh Ngu Thư Hân chụp với ông của mình, cả hai đều toát lên khí chất sang trọng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thần thái thiên kim tiểu thư chuẩn con nhà tài phiệt. Nhưng từ trước đến nay, Ngu Thư Hân chưa từng chia sẻ về gia thế, cũng không vì gia đình giàu có mà kiêu ngạo. Thời còn đi học, cô từng vừa học vừa làm thêm tại một nhà hàng.

Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 11

Bên cạnh đó, các fan còn cho biết thần tượng đã đi lên bằng chính đôi chân của mình và gần như không dựa vào sự giúp sức của gia đình. Đây cũng là điều khiến người hâm mộ Ngu Thư Hân cảm thấy hết sức tự hào.

Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 12

Sau thành công của dự án Thương Lan Quyết đóng chính cùng Vương Hạc Đệ lên sóng vào mùa hè năm 2022, tên tuổi của nữ chính Ngu Thư Hân được công chúng chú ý nhiều hơn. Không những thế, vai diễn Vân Vi Sam của cô nàng trong Vân Chi Vũ lên sóng gần đây cũng gây ấn tượng mạnh mẽ.

Phong cách thời trang đến phim trường của Ngu Thư Hân gây tranh cãi cộng đồng mạng - Ảnh 13

Hiện tại, Ngu Thư Hân đang ở phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà đóng chính cùng Đinh Vũ Hề. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến cô nàng cũng như về các dự án mà cô nàng tham gia.

Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu

Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên ảnh bìa tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu.

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