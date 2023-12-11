Phía Vương Sở Nhiên lên tiếng bác tin đồn đóng Khó Dỗ Dành, không 'nên duyên' cùng Bạch Kính Đình như lời đồn?

Vài ngày gần đây, tin đồn diễn viên chính của phim Khó Dỗ Dành "vào tay" Vương Sở Nhiên khiến cư dân mạng xôn xao. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Khó Dỗ Dành là dự án phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - bộ tiểu thuyết siêu hot và có độ thảo luận rất cao tại Trung Quốc. Phim sẽ do Wajijiwa, Bạc Viễn Văn Hóa phối hợp sản xuất, nền tảng Tencent video phát hành. Mới đây, MXH xuất hiện thông tin cho biết vai nam nữ chính của dự án lần này sẽ do Bạch Kính Đình và Vương Sở Nhiên đảm nhận. Xét về ngoại hình cũng như khả năng diễn xuất khá tốt của hai người, khả năng cao cặp đôi sẽ giúp cho bộ phim có tiềm năng bùng nổ và nhận được sự quan tâm từ khán giả. Đáng chú ý, douban còn cập nhật ảnh của 2 diễn viên chính, dẫn đến bùng nổ, hiện tại hastag về bộ phim đã được hơn 50 triệu lượt đọc, nhiều khán giả rất thích thú với cặp đôi Bạch Kính Đình và Vương Sở Nhiên.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày "làm mưa làm gió" MXH, "tiểu Lưu Diệc Phi" bất ngờ lên tiếng bác bỏ thông tin nữ diễn viên là nữ chính trong Khó Dỗ Dành. Theo đó, phía Vương Sở Nhiên đưa ra thông báo, sau khi xác minh, tin tức lan truyền trên Internet là sai sự thật. Đồng thời "cảnh báo" netizen không tin vào những lời đồn thổi và lan truyền sai sự thật.

Khó Dỗ Dành kể về chuyện tình của cô nàng phóng viên xinh đẹp tên Ôn Dĩ Phàm và chàng chủ quán bar Tang Diên, anh trai của nhân vật Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trước Vương Sở Nhiên và Bạch Kính Đình, từng có khá nhiều cái tên được đưa tin sẽ nhận vai chính trong bộ phim này. Được biết, rất nhiều tiểu hoa tiểu sinh đều muốn góp mặt trong dự án này. Bởi vậy, dù đã công bố dự án nhưng cho đến nay, nhà sản xuất vẫn chưa quyết định được ai sẽ đóng vai nam nữ chính. Về cặp đôi Vương Sở Nhiên và Bạch Kính Đình, họ đều không phải là những cái tên xa lạ với khán giả yêu phim Hoa ngữ. Vương Sở Nhiên nổi tiếng nhờ nhan sắc có phần giống đàn chị nổi danh Lưu Diệc Phi, thậm chí còn được gọi là "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới. Trong khi đó, Bạch Kính Đình từng gây ấn tượng qua hai bộ phim cổ trang Khanh Khanh Nhật Thường và Trường Phong Độ.

'Thần tiên tỷ tỷ' thế hệ mới Vương Sở Nhiên hóa tân nương, nhan sắc ra sao mà được dân tình khen ngợi? Mới đây, tạo hình tân nương của Vương Sở Nhiên ở dự án ngôn tình Liễu Chu Ký khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ và dành nhiều lời khen.

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