Phản ứng của Tống Thiến trước tin đồn 'ẩn hôn' với bạn trai cũ của Mã Tư Thuần

Tống Thiến và Âu Hào sống kín tiếng và trân trọng mối tình này. Họ không muốn chuyện tình cảm bị chú ý quá nhiều. Vì vậy, từ lúc hẹn hò đến khi kết hôn, cả hai đều âm thầm.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc rầm rộ trước tin Tống Thiến đã kết hôn với một sao nam trong giới giải trí . Cụ thể blogger Lưu Đại Chùy cho biết, chồng của cựu thành viên nhóm f(x) không ai xa lạ chính là Âu Hào.

Ngay sau đó, Tống Thiến đã ra văn bản chính thức phủ nhận tin đồn đã bí mật kết hôn. "Tin đồn ác ý. Yêu cầu những người lan truyền thông tin sai sự thật dừng lại hành vi vi phạm pháp luật này. Chúng tôi sẽ thu thập chứng cứ, tiến hành truy cứu theo pháp luật", nữ diễn viên lên tiếng làm rõ.

Tống Thiến và Âu Hào vướng tin hẹn hò từ năm 2021 nhưng cả hai đều không phản hồi. Theo nhiều blogger xứ Trung, 2 ngôi sao nổi tiếng nên duyên sau khi hợp tác trong phim Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi và Người Tình Xa Lạ. Tống Thiến lớn hơn Âu Hào 5 tuổi.

Tống Thiến sinh năm 1987. Cô được biết đến với nghệ danh Victoria, ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2009, với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ f(x). Sau khi trở về Trung Quốc, cô phát triển sự nghiệp thêm ở mảng diễn xuất và từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Huyễn Thành, Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc, Sinh Mệnh Thân Yêu, Kết Ái: Mối Tình Đầu Của Thiên Tuế Đại Nhân, Phong Khởi Lạc Dương… Năm 2020, người đẹp vượt qua nhiều mỹ nhân khác trong Cbiz trở thành Nữ thần Kim Ưng.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung giúp Tống Thiến chinh phục khán giả. Dù vậy, diễn xuất của cô vẫn còn gây khá nhiều tranh cãi.

Âu Hào sinh năm 1992. Tên tuổi của anh được biết đến qua các bộ phim như Tai Trái, Ngộ Không Truyện, Yêu Miêu Truyện, Quý Cô Thời Đại 4..., và đặc biệt là chuyện tình cảm với "Ảnh hậu" Mã Tư Thuần. Mối quan hệ chênh lệch danh tiếng, xuất thân của họ từng bị đàm tiếu dữ dội. Âu Hào bị xem là "trai nghèo", không có bối cảnh, gia đình sa sút vì bố phá sản. Năm 2018, Âu Hào chia tay Mã Tư Thuần. Cú sốc tình cảm khiến Mã Tư Thuần gặp vấn đề tâm lý.