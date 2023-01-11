Đoàn phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bị tố nợ tiền lương diễn viên quần chúng

Sao quốc tế 11/01/2023 16:29

Có vẻ như "sóng gió" vẫn liên tục bủa vây đoàn phim "Dĩ Ái Vi Doanh" khi mới đây lại bị một diễn viên quần chúng tố nợ lương.

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch LộcVương Hạc Đệ đóng chính vừa bị một diễn viên quần chúng tố cáo vô trách nhiệm và nợ tiền lương. 

Đoàn phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bị tố nợ tiền lương diễn viên quần chúng - Ảnh 1

Cụ thể, một diễn viên quần chúng đã lên tiếng tố đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh nợ lương mình từ tháng 11 ở Ninh Ba vẫn chưa trả. Hơn nữa người này nói còn rất nhiều diễn viên quần chúng khác cũng gặp tình trạng tương tự, vẫn chưa được trả lương. Dù những cảnh họ đã quay xong, giờ phải tiếp tục đi đến đoàn phim khác để quay tiếp, thế nên, những diễn viên này yêu cầu đoàn phim nhanh chóng trả họ.

Đoàn phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bị tố nợ tiền lương diễn viên quần chúng - Ảnh 2

Vụ việc hiện gây bàn tán trên mạng xã hội và truyền thông Hoa ngữ. Nhiều người bày tỏ chỉ trích đoàn phim đối xử bất công với các diễn viên quần chúng. 

Theo những cập nhật mới nhất, phía đoàn làm phim cũng đã phát văn bản thanh minh kèm theo hóa đơn đã trả tiền lương đúng hạn theo hợp đồng cho diễn viên quần chúng. Đồng thời đoàn phim cũng lên tiếng xin lỗi các diễn viên quần chúng vì chưa kịp giám sát công ty quản lý, hứa sẽ yêu cầu công ty quản lý trả đủ tiền lương đúng hạn cho diễn viên.

Đoàn phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bị tố nợ tiền lương diễn viên quần chúng - Ảnh 3

Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ Trêu Nhầm) là dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Trong phim, Bạch Lộc vào vai nữ phóng viên Trịnh Thư Ý, còn Vương Hạc Đệ hóa thân thành tổng tài bá đạo Thời Yến.

Đoàn phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bị tố nợ tiền lương diễn viên quần chúng - Ảnh 4 

Kể từ những ngày đầu khai máy, đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh liên tục gặp phải những "sóng gió" không đáng có khiến khán giả không khỏi lo ngại. Dù vậy, với couple nhan sắc Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ cùng kỹ năng diễn xuất ổn định, người hâm mộ vẫn mong rằng bộ phim sẽ tạo được tiếng vang và thành công vang dội khi lên sóng. 

Hiện tại, Dĩ Ái Vi Doanh vẫn đang trong quá trình quay, dự kiến phim sẽ lên sóng trong năm 2023 trên Mango Tv và đài Hồ Nam. 

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