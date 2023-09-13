'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25

Sao quốc tế 13/09/2023 10:13

Nữ diễn viên 'Khi anh chạy về phía em' nhanh chóng chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi mới trên trang cá nhân.

Trương Miểu Di hiện là nữ diễn viên trẻ được ưu ái với danh xưng "nữ thần thanh xuân thế hệ mới" trên màn ảnh Hoa ngữ. Hôm nay (13/9) cũng chính là sinh nhật lần thứ 25 của cô nàng. Nữ diễn viên hạnh phúc khi được nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ chúc mừng tuổi mới.

'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 1'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 2

Ngay từ tối 12/9, tài khoản Weibo Studio của Trương Miểu Di cũng đã đăng tải loạt hình ảnh mới kèm lời chúc sinh nhật đến cô nàng: "Chúc mừng sinh nhật. Không chỉ hôm nay mà năm này qua năm khác”. Sáng nay, nữ diễn viên cũng cập nhật bộ ảnh cổ trang trong trẻo chào mừng tuổi mới với dòng trạng thái ngắn gọn "Sinh nhật".     

'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 3'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 4

Trương Miểu Di sinh ngày 13/09/1998, quê ở Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc. Nữ diễn viên từng theo học Học viện nghệ thuật thị giác Thượng Hải. Tuy có nhiều điểm mạnh về ngoại hình cũng như diễn xuất nhưng Trương Miểu Di chưa tham gia được nhiều dự án phim lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại, có thể thấy số lượng phim mà Trương Miểu Di tham gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay như: "Đúng lúc gặp được em" (vai cháu gái Khâu Thái), "Bây giờ mình gặp nhau đi" (vai Phó Điềm), "Xin đừng cưng chiều ta" (vai Nhan Nhất Nhất), "Mơ gặp sư tử" (vai Mộng Nhập Thần Cơ), "Chủ mẫu đương gia" (vai Cát Tường), "Vương phi thần trộm" (vai Ngọc Phiến), "Hồng lâu mộng" (vai Lâm Đại Ngọc). 

'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 5

'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 6
Tối 12/9, tài khoản Weibo Studio của Trương Miểu Di đăng tải loạt hình ảnh mới kèm lời chúc sinh nhật đến cô nàng: "Chúc mừng sinh nhật. Không chỉ hôm nay mà năm này qua năm khác”

Thời gian gần đây, Trương Miểu Di đang nhận được nhiều sự quan tâm khi bộ phim "Khi anh chạy về phía em" hợp tác cùng nam thần Chu Dực Nhiên vừa được lên sóng trong mùa hè 2023 này. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Cô ấy bị bệnh không nhẹ" của tác giả Tiểu Trúc Dĩ.

Nhờ lợi thế ngoại hình xinh xắn đáng yêu, tính tình hoạt bát, Trương Miểu Di thu hút được lượng người hâm mộ khủng trên mạng xã hội và nhanh chóng nằm vào Top "tứ đại điềm muội" của màn ảnh Hoa ngữ cùng Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi. Trước đây vị trí này thuộc về Cúc Tịnh Y.

Bộ ảnh cổ trang trong trẻo chào đón tuổi mới do Trương Miểu Di đăng tải trên trang cá nhan Weibo:

'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 7'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 8'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 9'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 10'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 11'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 12'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 13'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 25 - Ảnh 14

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