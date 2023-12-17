Ngày 16/12, QQ đưa tin một người đàn ông từng bị Chiêm Hạo Lễ - chồng doanh nhân của Vương Lệ Khôn - lừa tiền, gây chú ý khi lên mạng cầu cứu công chúng. Trong bài đăng, nạn nhân cho biết Chiêm Hạo Lễ lừa đảo hơn 200 người, với tổng số tiền 800 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng).

Sau gần một năm điều tra, vụ án này vẫn rơi vào bế tắc vì tất cả số tiền lừa đảo được đã bị Chiêm Hạo Lễ tẩu tán, không còn tài sản để trả cho người bị hại. Người đàn ông nói rằng thời gian qua đã nhiều lần van xin Vương Lệ Khôn cho biết tung tích số tài sản mà Chiêm Hạo Lễ đã giấu, nhưng ông luôn bị cô phớt lờ và chặn số liên lạc.