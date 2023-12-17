'Nữ thần mặt mộc' Vương Lệ Khôn gây phẫn nộ khi sống sung sướng sau khi chồng lừa đảo hơn 200 người

Sao quốc tế 17/12/2023 17:17

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin chồng doanh nhân của Vương Lệ Khôn lừa tiền.

Ngày 16/12, QQ đưa tin một người đàn ông từng bị Chiêm Hạo Lễ - chồng doanh nhân của Vương Lệ Khôn - lừa tiền, gây chú ý khi lên mạng cầu cứu công chúng. Trong bài đăng, nạn nhân cho biết Chiêm Hạo Lễ lừa đảo hơn 200 người, với tổng số tiền 800 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng).

Sau gần một năm điều tra, vụ án này vẫn rơi vào bế tắc vì tất cả số tiền lừa đảo được đã bị Chiêm Hạo Lễ tẩu tán, không còn tài sản để trả cho người bị hại. Người đàn ông nói rằng thời gian qua đã nhiều lần van xin Vương Lệ Khôn cho biết tung tích số tài sản mà Chiêm Hạo Lễ đã giấu, nhưng ông luôn bị cô phớt lờ và chặn số liên lạc.

'Nữ thần mặt mộc' Vương Lệ Khôn gây phẫn nộ khi sống sung sướng sau khi chồng lừa đảo hơn 200 người - Ảnh 1

 

Giữa lúc các nạn nhân khốn khổ cầu cứu, Vương Lệ Khôn vẫn bình thản dự sự kiện, đăng ảnh lên mạng xã hội. Hành động của "nữ thần mặt mộc" khiến cư dân mạng xứ tỷ dân "nóng mắt". Họ chỉ trích dữ dội thái độ ung dung, thản nhiên của nữ diễn viên này.

 

Vương Lệ Khôn từng được tiết lộ có tham gia sử dụng số tiền phi pháp mà chồng kiếm được. Chiêm Hạo Lễ đã dùng tiền lừa đảo để mua sắm quà tặng như đồ hiệu xa xỉ, trang sức đắt giá, nhà và xe cho nữ diễn viên Trung Quốc. Cụ thể là Vương Lệ Khôn đã được Chiêm Hạo Lễ tặng căn biệt thự 47 triệu NDT (tương đương 116 tỷ đồng), xe Rolls-Royce Phantom có giá 1,4 triệu USD (khoảng 33,9 tỷ đồng). Sau khi Chiêm Hạo Lễ bị bắt vào tháng 2, Vương Lệ Khôn cũng bị thẩm tra và bị phong tỏa các tài sản nói trên.

'Nữ thần mặt mộc' Vương Lệ Khôn gây phẫn nộ khi sống sung sướng sau khi chồng lừa đảo hơn 200 người - Ảnh 2'Nữ thần mặt mộc' Vương Lệ Khôn gây phẫn nộ khi sống sung sướng sau khi chồng lừa đảo hơn 200 người - Ảnh 3

Một số nguồn tin cho biết Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ bí mật kết hôn năm 2019. Tuy nhiên, sau khi chồng vướng vòng lao lý, nữ diễn viên Vũ Động Càn Khôn đã tháo chạy để không phải chịu cảnh nợ nần, đánh mất danh tiếng vì Chiêm Hạo Lễ. Trước truyền thông, Vương Lệ Khôn chối bỏ mối quan hệ với doanh nhân họ Chiêm, cho thấy bản thân không liên quan đến vụ lừa đảo. Ở sau hậu trường, cô kín đáo đệ đơn ly hôn chồng.

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