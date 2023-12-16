Tuy nhiên, những bất hòa hiện tại ảnh hưởng lớn đến dự định kết hôn của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm. Theo blogger giải trí , Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đang suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên tiến xa hơn với đối phương.

Trang QQ đưa tin vào ngày 16/12, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đang trục trặc trong mối quan hệ. Blogger cho biết gần đây cặp đôi có rất nhiều mâu thuẫn và liên tục cãi vã. Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã không gặp mặt nhau 3 tháng. Dù vậy, cặp sao vẫn chưa chia tay.

Trước đó, vào tháng 8, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm bị bắt gặp xuống phố cùng nhau. Trước đó, vào cuối tháng 7, mỹ nhân sinh năm 1997 đến Quảng Châu (Trung Quốc) để tham dự concert của Lộc Hàm. Vì vậy, tin tức cặp sao rạn nứt gây hoang mang. Hiện tại, từ khóa "Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm cãi nhau" đứng đầu bảng hot search trên mạng xã hội Weibo.

Nếu tiết lộ của blogger là thật, khán giả hy vọng cặp sao sớm hóa giải mâu thuẫn, tiếp tục gắn bó bên nhau để đi đến một cái kết đẹp. Tuy nhiên, trước tin đồn rạn nứt, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đều chưa đưa ra phản hồi.

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm mật bạo kích. Vào thời điểm công khai, mối quan hệ của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng không nhận được sự ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của cựu thành viên nhóm EXO. Quan Hiểu Đồng bị fan Lộc Hàm liên tục chỉ trích, gây sức ép để cô chia tay với thần tượng của họ.

Bất chấp sự phản đối của fan, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm vẫn bên nhau. Nhiều năm qua, họ yêu đương kín đáo, không thể hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông và khán giả để tránh điều tiếng. 2 nghệ sĩ luôn sắp xếp thời gian đến phim trường thăm nom lẫn nhau, du lịch nước ngoài hay canh giờ để chúc mừng ngày quan trọng của đối phương. Từ năm 2020, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm nhiều lần bị đưa tin đã bí mật kết hôn, nhưng họ đều phủ nhận.