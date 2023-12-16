Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã không gặp mặt nhau 3 tháng vì mâu thuẫn, huỷ bỏ cả chuyện kết hôn?

Sao quốc tế 16/12/2023 17:17

Kể từ khi công khai trước công chúng, chuyện tình cảm của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm nhận được sự quan tâm đông đảo.

Trang QQ đưa tin vào ngày 16/12, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đang trục trặc trong mối quan hệ. Blogger cho biết gần đây cặp đôi có rất nhiều mâu thuẫn và liên tục cãi vã. Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã không gặp mặt nhau 3 tháng. Dù vậy, cặp sao vẫn chưa chia tay.

Tuy nhiên, những bất hòa hiện tại ảnh hưởng lớn đến dự định kết hôn của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm. Theo blogger giải trí, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đang suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên tiến xa hơn với đối phương.

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã không gặp mặt nhau 3 tháng vì mâu thuẫn, huỷ bỏ cả chuyện kết hôn? - Ảnh 1

 

Trước đó, vào tháng 8, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm bị bắt gặp xuống phố cùng nhau. Trước đó, vào cuối tháng 7, mỹ nhân sinh năm 1997 đến Quảng Châu (Trung Quốc) để tham dự concert của Lộc Hàm. Vì vậy, tin tức cặp sao rạn nứt gây hoang mang. Hiện tại, từ khóa "Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm cãi nhau" đứng đầu bảng hot search trên mạng xã hội Weibo.

Nếu tiết lộ của blogger là thật, khán giả hy vọng cặp sao sớm hóa giải mâu thuẫn, tiếp tục gắn bó bên nhau để đi đến một cái kết đẹp. Tuy nhiên, trước tin đồn rạn nứt, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đều chưa đưa ra phản hồi. 

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã không gặp mặt nhau 3 tháng vì mâu thuẫn, huỷ bỏ cả chuyện kết hôn? - Ảnh 2Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã không gặp mặt nhau 3 tháng vì mâu thuẫn, huỷ bỏ cả chuyện kết hôn? - Ảnh 3

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm mật bạo kích. Vào thời điểm công khai, mối quan hệ của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng không nhận được sự ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của cựu thành viên nhóm EXO. Quan Hiểu Đồng bị fan Lộc Hàm liên tục chỉ trích, gây sức ép để cô chia tay với thần tượng của họ. 

Bất chấp sự phản đối của fan, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm vẫn bên nhau. Nhiều năm qua, họ yêu đương kín đáo, không thể hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông và khán giả để tránh điều tiếng. 2 nghệ sĩ luôn sắp xếp thời gian đến phim trường thăm nom lẫn nhau, du lịch nước ngoài hay canh giờ để chúc mừng ngày quan trọng của đối phương. Từ năm 2020, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm nhiều lần bị đưa tin đã bí mật kết hôn, nhưng họ đều phủ nhận. 

Lộc Hàm gửi lời chúc sinh nhật đến Quan Hiểu Đồng, hóa ra là thói quen 7 năm qua!

Lộc Hàm gửi lời chúc sinh nhật đến Quan Hiểu Đồng, hóa ra là thói quen 7 năm qua!

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Lộc Hàm chúc mừng sinh nhật bạn gái kể từ khi cả hai chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. 

Xem thêm
Từ khóa:   Lộc Hàm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lộc Hàm gửi lời chúc sinh nhật đến Quan Hiểu Đồng, hóa ra là thói quen 7 năm qua!

Lộc Hàm gửi lời chúc sinh nhật đến Quan Hiểu Đồng, hóa ra là thói quen 7 năm qua!

Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng tình cảm đi ăn ở vỉa hè, liên tục bị 'chộp' khoảnh khắc lạ!

Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng tình cảm đi ăn ở vỉa hè, liên tục bị 'chộp' khoảnh khắc lạ!

Netizen Trung: Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng là 'Vụng trộm không thể giấu' phiên bản Cbiz

Netizen Trung: Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng là 'Vụng trộm không thể giấu' phiên bản Cbiz

Quan Hiểu Đồng bật khóc vì 'tình yêu đến muộn', được fan Lộc Hàm gọi một tiếng 'chị dâu' sau 6 năm không danh không phận

Quan Hiểu Đồng bật khóc vì 'tình yêu đến muộn', được fan Lộc Hàm gọi một tiếng 'chị dâu' sau 6 năm không danh không phận

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng, nhan sắc của bạn gái Lộc Hàm ra sao mà 'gây bão'?

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng, nhan sắc của bạn gái Lộc Hàm ra sao mà 'gây bão'?

Bị chê bán áo xấu, chất lượng tệ chỉ đáng giá 200 ngàn, Lộc Hàm gây tranh cãi với phản ứng kém tinh tế trên mạng xã hội

Bị chê bán áo xấu, chất lượng tệ chỉ đáng giá 200 ngàn, Lộc Hàm gây tranh cãi với phản ứng kém tinh tế trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 59 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 1 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 3 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều