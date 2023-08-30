Nữ chính 10X gây tranh cãi trong 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' bản mới

Sao quốc tế 30/08/2023 13:28

Mới đây, bộ phim Kiệu hoa hỷ sự được làm lại từ phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý từ năm 2000.

Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý kể về hai cô gái Lý Ngọc Hồ thông minh giỏi võ nghĩa hiệp và Đỗ Băng Nhạn là tiểu thư đoan trang hiền thục, tinh thông cầm kỳ thi họa. Họ được gả trong cùng một ngày. Khi trú mưa, họ lên nhầm kiệu hoa và gả nhầm chồng. Lý Ngọc Hồ được gả vào nhà họ Tề, gặp thiếu gia Tề Thiên Lỗi bệnh tật quấn thân được cho là sẽ chết trẻ. Còn Đỗ Băng Nhạn đến làm vợ của Viên tướng quân Viên Bất Khuất đã trải qua hai đời vợ, có tiếng lỗ mãng.

Trong bản mới, nữ diễn viên sinh năm 1997 - Điền Hi Vi vào vai Lý Ngọc Hồ, nữ chính còn lại Đỗ Băng Nhạn do Bạch Băng Khả thể hiện.

Nữ chính 10X gây tranh cãi trong 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' bản mới - Ảnh 1Nữ chính 10X gây tranh cãi trong 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' bản mới - Ảnh 2

Bạch Băng Khả sinh năm 2001, trẻ hơn bạn diễn Điền Hi Vi hay nam nghệ sĩ đóng vai tướng quân Viên Bất Khuất là Triệu Thuận Nhiên (sinh năm 1995), song cô có gương mặt bị đánh giá là già trước tuổi.

Trong phân cảnh Lý Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn gặp nhau ở miếu Tiên Nữ để trú mưa, dẫn đến lên nhầm kiệu hoa, cảnh Đỗ Băng Nhạn vén khăn che mặt vốn là cảnh kinh điển. Lý Ngọc Hồ cũng như khán giả đều sững sờ trước vẻ đẹp của Đỗ Băng Nhạn.

Nữ chính 10X gây tranh cãi trong 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' bản mới - Ảnh 3

Tuy nhiên, nhan sắc của Bạch Băng Khả bị đánh giá là chưa kinh diễm như vai diễn yêu cầu. Cô xinh đẹp nhưng mang nét hiện đại với gương mặt nhọn, khá gầy dẫn đến thiếu sức sống. Biểu cảm của nữ diễn viên sinh năm 2001 cũng thiếu sự hiền lành ôn nhu.

Nữ chính 10X gây tranh cãi trong 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' bản mới - Ảnh 4

Trong khi đó, ở phiên bản cũ, đàn chị Tiểu Lý Lâm có vẻ đẹp đậm nét của mỹ nhân cổ trang nhu mì mỏng manh nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ cuốn hút. Bạch Băng Khả bị cho là điểm trừ lớn nhất của Kiệu hoa hỷ sự. Cô bị đánh giá là già trước tuổi, nhan sắc bình thường, khí chất giống nha hoàn hơn là tiểu thư đài các.

Theo Sohu, nội dung của Kiệu hoa hỷ sự không khác gì so với bản cũ, tuy nhiên nhan sắc và diễn xuất của dàn diễn viên trẻ không được đánh giá cao như đàn anh đàn chị.

Khán giả cho rằng các dự án phim truyền hình cũ đã trở thành kinh điển, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem, khó có thể thay thế được. Nhà sản xuất không nên làm lại vì ít dự án có thể vượt qua bản cũ.

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