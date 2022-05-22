Những soái tỷ "đẹp trai" của xứ sở kim chi khiến fangirl say như ĐIẾU ĐỔ

Thời mới ra mắt, Jeongyeon gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính, nổi bần bật trong đội hình toàn mỹ nhân của TWICE. Đến hiện tại, cô nàng vẫn giữ vững phong độ là girlcrush đích thực của nhóm, kéo thêm không ít fan nữ cho TWICE.

Xuất hiện đầu tiên trong danh sách này không ai khác ngoài Ryujin - nữ idol đậm chất girl crush nhất mà mình từng biết. Sức hút mạnh mẽ của cô có thể khiến mọi fan Kpop phát cuồng. Với nụ cười vô cùng điển trai, mình tin rằng nữ idol không chỉ làm các fan nam phát cuồng vì ngoại hình mà còn cả những người hâm mộ nữ nữa kìa.



Trong những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Ryujin cho người xem thấy rõ được phong cách mà bản thân theo đuổi.

Cô chọn những mái tóc ngắn cá tính, kết hợp cùng ánh mắt vô cùng sắc xảo, bộc lộ rõ khí chất mạnh mẽ, cuốn hút trong từng cử chỉ.

3. Girls’ Generation - Sooyoung

Chân dài Sooyoung gắn tên tuổi của mình với hình tượng mái tóc ngắn cá tính trong suốt nhiều năm tháng hoạt động với Girls’ Generation.

Cô là một trong số ít idol để tóc ngắn gây được ấn tượng thời điểm đó.

4. Moonbyul (MAMAMOO)

Moonbyul có lẽ là người khởi xướng cho phong cách cá tính, vừa xinh gái vừa đẹp trai trong giới idol nữ của Kpop. Bất cứ khi nào xuất hiện, rapper của MAMAMOO cũng khiến fan choáng ngợp vì vẻ ngoài quá đỗi quyến rũ, đủ sức thu hút cả phái yếu lẫn phái mạnh.



Đặc biệt, dù để tóc dài nhưng Moonbyul trông vẫn "soái" đến lạ nhờ những biểu cảm, cử chỉ đầy phóng khoáng và tự nhiên.

5. Jiho (Oh My Girl)

Đại diện của nhóm nhạc Oh My Girl trong danh sách những idol nữ được khen đẹp trai chính là Jiho.



Cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn gai góc, lạnh lùng trong nhiều trường hợp.

Bởi vậy, Jiho càng thêm nổi bật, có sức hút hơn trong ánh nhìn của khán giả mỗi lần cô nàng xuất hiện.