Những nữ diễn viên được dự đoán sẽ làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2020

Nữ diễn viên Dương Tử là một trong ba cô gái được dự đoán sẽ trở thành nữ hoàng rating của phim truyền hình Hoa ngữ năm 2020.

Mặc dù thời gian vừa qua thị trường phim ảnh Trung Quốc bị ảnh hưởng khá nhiều do vấn đề kiểm duyệt phim nhưng cũng nhờ đó mà những bộ phim chất lượng thực sự đã được người xem đặc biệt đón nhận. Người gặt hái được thành công nhiều nhất trong 2 năm trở lại đây chính là nữ diễn viên Dương Tử. Năm 2020 được dự đoán sẽ là một năm thành công nữa của nữ diễn viên họ Dương. Nữ diễn viên Dương Tử được dự đoán sẽ tiếp tục trở thành nữ hoàng rating của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong năm 2020 Với hai bộ phim dự kiến phát sóng năm nay là “Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” và “Thanh Trâm Hành”, Dương Tử được cho là sẽ tiếp tục trở thành nữ hoàng rating của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2020.

'Hữu Phỉ' là bộ phim truyền hình đánh dấu sự quay trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian dài nghỉ ngơi Triệu Lệ Dĩnh cũng là cái tên được dự đoán sẽ làm mưa làm gió thị trường phim truyền hình Hoa ngữ thời gian tới. Bộ phim “Hữu Phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác là dự án đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại của cô sau thời gian dài nghỉ ngơi và sinh con nên rất được khán giả mong đợi. Kể từ khi khởi quay, “Hữu Phỉ” đã vướng phải khá nhiều thị phi. Nhiều người hâm mộ hy vọng với đóng góp của Triệu Lệ Dĩnh cho phần kịch bản, “Hữu Phỉ” sẽ trở thành bộ phim hot nhất năm 2020. Năm 2020 được đánh giá sẽ là một năm chuyển mình của nữ diễn viên Dương Mịch Từng là nữ hoàng rating của những năm trước nên thời gian tới nhiều người cũng mong đợi sự trở lại của Dương Mịch trong năm 2020. Bộ phim “Cám Ơn Bác Sĩ” mà cô hợp tác với Bạch Vũ được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ không thể bỏ qua trong năm nay.

Mặc dù vẫn còn nhiều cái tên được chú ý khác như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi, Tống Thiến… nhưng có lẽ với lượng fan hùng hậu của mình, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là ba cái tên được dự đoán sẽ trở thành nữ hoàng rating của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2020.

Dương Tử lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa, netizen ngã ngửa vì quá mũm mĩm Nữ diễn viên Dương Tử lại khiến fan hâm mộ bất ngờ vì nhan sắc quá khác biệt giữa những tấm hình thực tế với những tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng.

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