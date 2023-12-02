'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng chật vật tìm lại hào quang sau khi bị trợ lý tố trốn thuế nhiều năm

Sao quốc tế 02/12/2023 13:33

Từng nhiều lần bị phát hiện trốn thuế và bị xử phạt nhưng nam diễn viên Trần Chí Bằng không rút kinh nghiệm, tiếp tục vi phạm vào năm 2022.

Trần Chí Bằng, sinh năm 1971, là một diễn viên kiêm ca sĩ tại Trung Quốc. Nhiều năm trở lại đây, anh còn tham gia làm đạo diễn kiêm nhà sản xuất điện ảnh. Khán giả biết tới anh chủ yếu với tư cách thành viên nhóm nhạc nam Tiểu Hổ Đội và vai diễn Nhĩ Thái trong bộ phim Hoàn châu cách cách phần một.

Năm 1988, Chí Bằng tham gia nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội cùng Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long. Nhóm nhạc này từng là một trong những ban nhạc nam được yêu thích nhất thời điểm đó. Tuy nhiên, tới năm 1991, nhóm nhạc giải tán và các thành viên theo đuổi những sự nghiệp riêng.

'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng chật vật tìm lại hào quang sau khi bị trợ lý tố trốn thuế nhiều năm - Ảnh 1

Năm 1997, Chí Bằng nhận vai Nhĩ Thái trong Hoàn châu cách cách phần một. Vai diễn Nhĩ Thái của Chí Bằng là một chàng trai hóm hỉnh tốt bụng và "xả thân vì nghĩa". Cũng nhờ vai diễn này, Trần Chí Bằng trở nên nổi tiếng.

'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng chật vật tìm lại hào quang sau khi bị trợ lý tố trốn thuế nhiều năm - Ảnh 2

Ngay sau đó, theo QQ, Trần Chí Bằng đã bị truy thu số tiền 10 triệu NDT (hơn 34 tỷ đồng). Từng nhiều lần bị phát hiện trốn thuế và bị xử phạt nhưng nam diễn viên không rút kinh nghiệm, tiếp tục vi phạm vào năm 2022. Anh bị cơ quan chức năng cảnh cáo và trong năm 2023, anh lại lọt vào danh sách đen của cục thuế. 

Trần Chí Bằng còn có hành vi bóc lột sức lao động của họ. Người tố cáo nói rằng, anh đã làm việc cho nam diễn viên trong 2 năm nhưng không được ký hợp đồng hay đảm bảo các quyền lợi. Sau khi công ty giải thể, Trần Chí Bằng bị tố quỵt tiền lương của nhân viên. Trong quá trình làm việc, nam nghệ sĩ được cho là thường xuyên dùng những lời nặng nề để xúc phạm nhân viên.

Theo người tố cáo, nam diễn viên không được lòng bạn bè trong làng giải trí vì tính cách khác biệt. Ngay khi thông tin này được chia sẻ, cái tên Trần Chí Bằng đã là từ khóa "hot" trên mạng xã hội Hoa ngữ. Hiện, nam diễn viên chưa phản hồi những cáo buộc hướng về phía mình. 

'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng chật vật tìm lại hào quang sau khi bị trợ lý tố trốn thuế nhiều năm - Ảnh 3

Sau năm 2017, Trần Chí Bằng liên tục gây sốc khi xuất hiện với những bộ trang phục xuyên thấu, hở hang, quái dị cùng cách trang điểm đậm màu mè. Cái tên Trần Chí Bằng xuất hiện trên các mặt báo Trung Quốc với hình ảnh "nhức mắt" và chỉ trích tiêu cực từ dư luận. Nhiều người cho rằng sở dĩ Trần Chí Bằng cố ý "làm màu" để níu kéo ánh hào quang đã qua và đang phải vật lộn để sống sót giữa làng giải trí.

Vài năm gần đây, Trần Chí Bằng còn livestream bán hàng, thực hiện các vlog để tăng thu nhập. Năm 2021, hình ảnh của anh bị ảnh hưởng do nghi vấn bán hàng giả. Hiện, nam nghệ sĩ 52 tuổi chỉ có thể trình diễn tại các quán bar hay các sự kiện nhỏ. 

'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng chật vật tìm lại hào quang sau khi bị trợ lý tố trốn thuế nhiều năm - Ảnh 4'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng chật vật tìm lại hào quang sau khi bị trợ lý tố trốn thuế nhiều năm - Ảnh 5

Trần Chí Bằng giờ đã bước vào tuổi 52 và vẫn độc thân. Anh chưa từng dính tin đồn tình cảm và lấy sân khấu là lẽ sống. Song, thay vì những thành công trong sự nghiệp, vài năm gần đây, Trần Chí Bằng chỉ còn được biết tới nhờ những ồn ào về phong cách thời trang, phát ngôn gây sốc. 

Tháng 5 vừa qua, Trần Chí Bằng bị người đại diện lâu năm chỉ trích vì làm việc thiếu chuyên nghiệp, nợ tiền lương và tiền hoa hồng. Người này đã quyết định dừng làm việc cho Trần Chí Bằng dù họ từng có mối quan hệ kéo dài 14 năm.  Nhiều người cho rằng, Trần Chí Bằng từng có nền tảng thuận lợi, xuất phát điểm tốt nhưng do số phận long đong nên không thành công bằng bạn bè cùng trang lứa.

Trần Chí Bằng phải làm trợ lý cho người nổi tiếng để kiếm thêm thu nhập

Trần Chí Bằng phải làm trợ lý cho người nổi tiếng để kiếm thêm thu nhập

Mới đây, Trần Chí Bằng xuất hiện trong lễ cầu hôn lần 2 của vợ chồng streamer Quốc Nhạc. Anh có nhiệm vụ đeo khăn voan, rải hoa cho người phụ nữ.

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