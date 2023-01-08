Nhan sắc tuột dốc không phanh của mỹ nhân Đường Yên hậu sinh nở khiến fan lo lắng

Sao quốc tế 08/01/2023 19:03

Đường Yên đang ngày càng tụt hạng nhan sắc hậu sinh nở khiến fan vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên.

Mới đây, Đường Yên vừa tham gia show truyền hình thực tế Nhà trọ của chúng ta. Sự xuất hiện của mỹ nhân một thời tại Cbiz khiến fan không khỏi phần bất ngờ vì đã quá lâu rồi họ mới được nhìn thấy cô nàng trên màn ảnh. 

Nhan sắc tuột dốc không phanh của mỹ nhân Đường Yên hậu sinh nở khiến fan lo lắng - Ảnh 1
Đường Yên - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi chia sẻ với MC Dương Địch, Đường Yên thẳng thắn phủ nhận chuyện cô từng cắt 1 nửa dạ dày và hạn chế sức ăn cũng như cố tình giữ dáng sau sinh. Bà xã của La Tấn cho biết: "Tôi đã đọc được tin tức khá bất ngờ, khi có người nói tôi "cô ấy gầy quá", thì một người khác bình luận rằng "cô ấy từng đi cắt dạ dày đó". Và thực sự vẫn có những người tin vào thông tin vô lý này".

Nhan sắc tuột dốc không phanh của mỹ nhân Đường Yên hậu sinh nở khiến fan lo lắng - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của Đường Yên - Ảnh: Internet

Thực tế, Đường Yên sở hữu khung xương khá nhỏ. Cô có thân hình chuẩn người mẫu với chiều cao 1m72 và đôi chân dài tới 1,15m. Cũng chính vì muốn giữ gìn vóc dáng bởi vì đang là một nữ diễn viên nên khoảng thời gian đó mỹ nhân này buộc phải tuân theo một chế độ tập luyện cũng như ăn uống nghiêm khác nên dù có trông nhìn gầy đi nhưng thực tế sức khỏe của cô nàng vẫn rất tốt. 

Nhan sắc tuột dốc không phanh của mỹ nhân Đường Yên hậu sinh nở khiến fan lo lắng - Ảnh 3
Kể từ khi sinh con cô nàng dường như ở ẩn và ít khi xuất hiện tại các chương trình giải trí - Ảnh: Internet

Ngoài lời phủ nhận chính thức đối với chuyện cắt dạ dày, trong show Nhà trọ của chúng ta, Đường Yên còn tái hiện tại vai diễn trong Cẩm tú vị ương. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình chẳng khác gì trước kia, thậm chí một số người còn cho rằng mỹ nhân họ Đường còn đẹp hơn so với trước kia khá nhiều. 

Sinh năm 1983, Đường Yên từng là một trong những tiểu hoa đán 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô được yêu thích khi tham gia các phim như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Ba thiên kim nhà họ hạ, Hiên viên kiếm thiên chi ngân, Bên nhau trọn đời, Loạn thế giai nhân, Nữ đặc công X, Người tình kim cương, Cẩm tú vị ương,...

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