Nhan sắc tuột dốc không phanh của mỹ nhân Đường Yên hậu sinh nở khiến fan lo lắng

Mới đây, Đường Yên vừa tham gia show truyền hình thực tế Nhà trọ của chúng ta. Sự xuất hiện của mỹ nhân một thời tại Cbiz khiến fan không khỏi phần bất ngờ vì đã quá lâu rồi họ mới được nhìn thấy cô nàng trên màn ảnh.

Đường Yên - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi chia sẻ với MC Dương Địch, Đường Yên thẳng thắn phủ nhận chuyện cô từng cắt 1 nửa dạ dày và hạn chế sức ăn cũng như cố tình giữ dáng sau sinh. Bà xã của La Tấn cho biết: "Tôi đã đọc được tin tức khá bất ngờ, khi có người nói tôi "cô ấy gầy quá", thì một người khác bình luận rằng "cô ấy từng đi cắt dạ dày đó". Và thực sự vẫn có những người tin vào thông tin vô lý này".