Nhan sắc tuổi 41 của Dương Dung chấp cả cam thường, mướt mát như gái đôi mươi

Nữ diễn viên Dương Dung nhận về nhiều lời khen về nhan sắc của mình khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây.
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Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vừa qua Dương Dung đã tham gia vào một sự kiện chào năm mới. Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên diện váy body ôm sát, khoe ra làn da trắng ngần và vóc dáng quyến rũ. Người đẹp càng gây chú ý hơn khi trước nay rất ít khi tham dự vào các sự kiện thương mại và nổi tiếng có cuộc sống kín đáo, không chiêu trò.
Loạt ảnh trong sự kiện này của Dương Dung nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít ý kiến nhận xét nữ diễn viên vẫn giữ được nét trẻ trung và thân hình mảnh mai như thuở mới đôi mươi dù đã 42 tuổi.
Sinh năm 1981 tại Vân Nam, Trung Quốc, Dương Dung có vai diễn đầu tiên lúc 15 tuổi là một nhân vật nhỏ trong tác phẩm Chiến Tranh Nha Phiến. Những bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô phải kể đến Cung Tỏa Châu Liêm, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Vân Trung Ca, Thần Điêu Đại Hiệp, Chế Tạo Mỹ Nhân...
Tại làng giải trí Trung Quốc, Dương Dung có biệt danh là "nữ phụ vạn năm" trong những bộ phim của Vu Chính. Tuy nhiên, dù chỉ đóng vai phụ và làm nền cho các tên tuổi lớn như Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Viên San San,... thì cô vẫn có thể lấn lướt cả nữ chính nhờ khả năng diễn xuất và nhan sắc đỉnh cao.
Về đời tư, Dương Dung từng bị bắt gặp hẹn hò cùng một người đàn ông ngoài ngành giải trí vào năm 2019. Tuy nhiên, cô chưa từng lên tiếng xác minh về thông tin này.