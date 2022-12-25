Nhan sắc tuổi 41 của Dương Dung chấp cả cam thường, mướt mát như gái đôi mươi

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vừa qua Dương Dung đã tham gia vào một sự kiện chào năm mới. Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên diện váy body ôm sát, khoe ra làn da trắng ngần và vóc dáng quyến rũ. Người đẹp càng gây chú ý hơn khi trước nay rất ít khi tham dự vào các sự kiện thương mại và nổi tiếng có cuộc sống kín đáo, không chiêu trò.

Dương Dung tham gia vào một sự kiện chào năm mới - Ảnh: Internet

Loạt ảnh trong sự kiện này của Dương Dung nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít ý kiến nhận xét nữ diễn viên vẫn giữ được nét trẻ trung và thân hình mảnh mai như thuở mới đôi mươi dù đã 42 tuổi.