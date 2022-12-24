Dương Mịch kiều diễm và thướt tha, khoe trọn nhan sắc '10 phân vẹn 10' trong tạo hình mới nhất

Sao quốc tế 24/12/2022 20:12

Tạo hình mới nhất của Dương Mịch trong một sự kiện quảng bá nhãn hàng khiến công chúng không khỏi xuýt xoa bởi nhan sắc diễm lệ của cô.

Ngày 23/12 vừa qua, phòng làm việc của Dương Mịch đã tung ra loạt ảnh tạo hình của Dương Mịch cho sự kiện tuyên truyền cho nhãn hàng Estee Lauder. Thay vì đến Tam Á để tự mình tham gia như mọi năm, năm nay nữ diễn viên sẽ chỉ quay VCR để cổ vũ cho thương hiệu này vì lý do dịch bệnh.

Dương Mịch kiều diễm và thướt tha, khoe trọn nhan sắc '10 phân vẹn 10' trong tạo hình mới nhất - Ảnh 1Dương Mịch kiều diễm và thướt tha, khoe trọn nhan sắc '10 phân vẹn 10' trong tạo hình mới nhất - Ảnh 2

Trong bộ ảnh này, Dương Mịch diện chiếc đầm dạ hội ánh vàng lấp lánh với thiết kế vai xéo quyến rũ mà không hề phản cảm đến từ bộ sưu tập dạ hội đầu xuân 2023 của nhà mốt WONÁ kết hợp trang sức lạ mắt của thương hiệu cao cấp GARRARD. Nữ diễn viên viên được khen là tỏa sáng như ánh sao với tạo hình xinh đẹp này.

Dương Mịch kiều diễm và thướt tha, khoe trọn nhan sắc '10 phân vẹn 10' trong tạo hình mới nhất - Ảnh 3Dương Mịch kiều diễm và thướt tha, khoe trọn nhan sắc '10 phân vẹn 10' trong tạo hình mới nhất - Ảnh 4

Nhiều người nhận xét, kể từ khi ly hôn, Dương Mịch ngày càng "lên hương" về mặt nhan sắc. Nữ diễn viên không những ngày càng đẹp lên mà thần sắc cũng vô cùng tươi tắn, trạng thái luôn ở mức tốt nhất.

Dương Mịch kiều diễm và thướt tha, khoe trọn nhan sắc '10 phân vẹn 10' trong tạo hình mới nhất - Ảnh 5Dương Mịch kiều diễm và thướt tha, khoe trọn nhan sắc '10 phân vẹn 10' trong tạo hình mới nhất - Ảnh 6

Trái với dung nhan ngày càng mặn mà, Dương Mịch lại có nhiều thụt lùi trong sự nghiệp khi những bộ phim của cô được phát sóng trong năm qua đều không được đánh giá cao, đặc biệt là tác phẩm Định Luật 80/20 Của Tình Yêu mà cô kết hợp với Hứa Khải. Dự án này chỉ được chấm 5.8 trên Douban - thành tích tệ nhất của nữ diễn viên trong những năm gần đây.

Dương Mịch kiều diễm và thướt tha, khoe trọn nhan sắc '10 phân vẹn 10' trong tạo hình mới nhất - Ảnh 7Dương Mịch kiều diễm và thướt tha, khoe trọn nhan sắc '10 phân vẹn 10' trong tạo hình mới nhất - Ảnh 8

Về đời tư, cách đây không lâu, có thông tin cho rằng Dương Mịch sẽ đón con gái là bé Tiểu Gạo Nếp về nhà chăm sóc vì Lưu Khải Uy sắp tái hôn. Tuy vậy, cha ruột của Nam diễn viên họ Lưu đã lên tiếng phản bác tin đồn này và khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảy ra.

Rộ tin cả 2 nữ thần Cbiz là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch buộc phải làm nền để cho mỹ nhân này tỏa sáng

Rộ tin cả 2 nữ thần Cbiz là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch buộc phải làm nền để cho mỹ nhân này tỏa sáng

Dân tình phấn khích trước thông tin Dương Mịch kết hợp với Triệu Lệ Dĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch diễn viên Dương Mịch nhan sắc Dương Mịch sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin cả 2 nữ thần Cbiz là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch buộc phải làm nền để cho mỹ nhân này tỏa sáng

Rộ tin cả 2 nữ thần Cbiz là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch buộc phải làm nền để cho mỹ nhân này tỏa sáng

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Dương Mịch ngày càng tụt dốc trong diễn xuất

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Dương Mịch ngày càng tụt dốc trong diễn xuất

Nhờ 'nước cờ' đúng đắn với Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi có một năm thăng hoa không kém gì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Nhờ 'nước cờ' đúng đắn với Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi có một năm thăng hoa không kém gì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Bố ruột Lưu Khải Uy phủ nhận tin đồn Dương Mịch đón con gái về chăm sóc nếu chồng cũ tái hôn

Bố ruột Lưu Khải Uy phủ nhận tin đồn Dương Mịch đón con gái về chăm sóc nếu chồng cũ tái hôn

Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh'

Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2022: Dương Mịch bực bội khi bị người yêu cũ trói buộc, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có ý định tái hợp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2022: Dương Mịch bực bội khi bị người yêu cũ trói buộc, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có ý định tái hợp?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng