Dương Mịch kiều diễm và thướt tha, khoe trọn nhan sắc '10 phân vẹn 10' trong tạo hình mới nhất

Ngày 23/12 vừa qua, phòng làm việc của Dương Mịch đã tung ra loạt ảnh tạo hình của Dương Mịch cho sự kiện tuyên truyền cho nhãn hàng Estee Lauder. Thay vì đến Tam Á để tự mình tham gia như mọi năm, năm nay nữ diễn viên sẽ chỉ quay VCR để cổ vũ cho thương hiệu này vì lý do dịch bệnh.

Trong bộ ảnh này, Dương Mịch diện chiếc đầm dạ hội ánh vàng lấp lánh với thiết kế vai xéo quyến rũ mà không hề phản cảm đến từ bộ sưu tập dạ hội đầu xuân 2023 của nhà mốt WONÁ kết hợp trang sức lạ mắt của thương hiệu cao cấp GARRARD. Nữ diễn viên viên được khen là tỏa sáng như ánh sao với tạo hình xinh đẹp này.

Nhiều người nhận xét, kể từ khi ly hôn, Dương Mịch ngày càng "lên hương" về mặt nhan sắc. Nữ diễn viên không những ngày càng đẹp lên mà thần sắc cũng vô cùng tươi tắn, trạng thái luôn ở mức tốt nhất.

Trái với dung nhan ngày càng mặn mà, Dương Mịch lại có nhiều thụt lùi trong sự nghiệp khi những bộ phim của cô được phát sóng trong năm qua đều không được đánh giá cao, đặc biệt là tác phẩm Định Luật 80/20 Của Tình Yêu mà cô kết hợp với Hứa Khải. Dự án này chỉ được chấm 5.8 trên Douban - thành tích tệ nhất của nữ diễn viên trong những năm gần đây.

Về đời tư, cách đây không lâu, có thông tin cho rằng Dương Mịch sẽ đón con gái là bé Tiểu Gạo Nếp về nhà chăm sóc vì Lưu Khải Uy sắp tái hôn. Tuy vậy, cha ruột của Nam diễn viên họ Lưu đã lên tiếng phản bác tin đồn này và khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảy ra.